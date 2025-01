Florence Pugh è ancora favorita per il remake in live action Rapunzel

Il mese scorso, è stato confermato che la Disney sta andando avanti con un film live-action di Rapunzel. Il regista di The Greatest Showman e Better Man Michael Gracey è in trattative per dirigere il progetto, mentre Jennifer Kaytin Robinson ha scritto la sceneggiatura.

Ci sono state voci su chi interpreterà Rapunzel per diversi mesi. Nel fine settimana, le speculazioni sui social media hanno indicato la cantante Sabrina Carpenter come possibile interprete, con Jennifer Lopez che emerge come una possibile Madre Gothel nonostante le recenti segnalazioni secondo cui la star di Agatha All Along Kathryn Hahn potrebbe interpretare la cattiva.

Powered by

L’insider Daniel Richtman (tramite Toonado.com) è intervenuto per affermare che la star di Black Widow e Thunderbolts* Florence Pugh rimane la favorita per interpretare Rapunzel.

Florence Pugh è la favorita per il ruolo di Rapunzel

La maggior parte dei fan Disney sembra concordare sul fatto che questa sarebbe una decisione di casting perfetta da parte della Disney, anche se vale la pena notare che Pugh è stata presa di mira solo per il ruolo e non è necessariamente in trattativa o vicina a essere scritturata per Rapunzel in questo momento.

Tuttavia, se Pugh dovesse ottenere il ruolo, saremo molto interessati a vedere chi finirà per recitare al suo fianco come Flynn Rider. Non sarà facile per nessun attore reggere il confronto con qualcuno di talento come la star di Oppenheimer e Hawkeye, anche se siamo sicuri che la Disney deve avere almeno qualche nome in mente.

L’originale è uscito nel 2010, la popolarità dell’avventura animata originale è cresciuta solo negli ultimi anni, con la protagonista che ora è una delle principesse più amate e iconiche della Disney. Rapunzel ha incassato poco meno di 600 milioni di dollari al botteghino mondiale al momento dell’uscita e ha avuto come protagonisti Mandy Moore, Donna Murphy e Zachary Levi. Il film è attualmente in streaming su Disney+, mentre questo remake live-action non ha ancora una data di uscita confermata.