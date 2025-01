James Gunn conferma che stanno lavorando a un DC Studios Elseworlds

Quando i piani DCU dei DC Studios sono stati rivelati per la prima volta, è stato confermato che James Gunn e Peter Safran avrebbero distribuito sia film, programmi TV e videogiochi ambientati nello stesso mondo che progetti “Elseworlds“.

The Penguin è stato il primo di questi, mentre anche il sequel di Batman sembra destinato a rientrare in quella categoria. L’introduzione dei DC Studios è già stata rivelata e, secondo Gunn, il piano è di mettere Superman in primo piano e al centro nel tentativo di renderlo il volto dello studio, allo stesso modo del leone per la MGM. Tuttavia, non abbiamo ancora visto un logo “Elseworlds” che possa essere utilizzato per differenziare quei progetti di realtà alternativa dalla continuità principale del DCU.

Powered by

James Gunn risponde ai fan sui social

Rispondendo a un fan sui social media, il co-CEO dei DC Studios e regista di Superman ha spiegato: “Tutti i progetti televisivi [e] cinematografici DC sono ora sotto DC Studios. Poiché Harley Quinn è stato sviluppato molto prima di noi, non abbiamo pensato che fosse giusto mettere lì la fanfara dei DC Studio”.

“Su Penguin, in cui abbiamo avuto un piccolo contributo allo sviluppo, abbiamo un diverso animatore DC Studios alla fine”, ha continuato Gunn. “Stiamo attualmente lavorando all’apertura di DC Studios Elseworlds”.

Alla fine del 2023, il regista ha spiegato cosa deve essere un film o una serie TV per essere rilasciato sotto questo banner “Elseworlds“: “Uno dei problemi con i contenuti DCEU in passato era che non c’era una vera coerenza all’interno dell’universo stesso. Questo non ha mai significato – [e] non l’ho mai detto, poiché è così che lo abbiamo sempre immaginato – che tutti i contenuti animati [e] dei videogiochi sarebbero stati nel DCU”.

“Ho detto ([e] continuo a dire) che la MAGGIOR PARTE della TV [e] dei film saranno nel DCU con qualche racconto occasionale di Elseworld (come The Batman di Matt), ma dovranno essere eccezionali. Non ho mai menzionato i servizi di streaming, ma vorrei che più persone potessero guardare le storie DC”.