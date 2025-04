Hunger Games: L’Alba sulla mietitura, il prequel su Haymitch ha uno sceneggiatore

Lionsgate ha svelato un nuovo logo per il prequel di “The Hunger Games” “L’Alba sulla mietitura” alla fiera annuale per i proprietari di cinema, CinemaCon, ma non ha fornito dettagli importanti, come cast o filmati, sul nuovo film.

Almeno un altro volto familiare tornerà a Panem. Billy Ray, che ha co-scritto l’originale “Hunger Games” e anche quell’iconica pubblicità AMC con Nicole Kidman, è stato scelto per scrivere la sceneggiatura di “The Hunger Games: L’Alba sulla mietitura“.

Come annunciato in precedenza, Francis Lawrence, che ha diretto ogni capitolo di “Hunger Games” da “La Ragazza di Fuoco” del 2012, dirigerà il sequel prequel. “The Hunger Games: L’Alba sulla mietitura” uscirà nelle sale il 20 novembre 2026.

“Stiamo davvero appena iniziando il processo di casting in questo momento. Siamo molto emozionati. Stiamo lavorando a questa bozza da un anno”, ha detto Lawrence al CinemaCon. “Inizieremo le riprese a luglio“.

Basato sull’omonimo romanzo di Suzanne Collins, “L’Alba sulla mietitura” rivisiterà il mondo di Panem quasi un quarto di secolo prima degli eventi della saga originale di “Hunger Games”. Inizia la mattina della mietitura dei 50esimi Hunger Games, noti come La Seconda Edizione della Memoria, in cui Haymitch Abernathy (interpretato da Woody Harrelson nella saga originale) è entrato nell’arena mortale. In “Hunger Games” del 2012, Haymitch Abernathy funge da mentore per Katniss Everdeen di Jennifer Lawrence e Peeta Mellark di Josh Hutcherson.

Collins, che ha scritto la trilogia originale e il romanzo prequel “The Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente“, ha pubblicato “L’Alba sulla mietitura” all’inizio di marzo.

La Lionsgate ha continuato il franchise cinematografico di “Hunger Games” con “La ballata dell’usignolo e del serpente“, con Rachel Zegler nel ruolo di Lucy Gray Baird e Tom Blyth nel ruolo del giovane Coriolanious Snow, che è diventato un successo con 348 milioni di dollari a livello globale nel 2023. Quel film si è concentrato sulla decima edizione degli Hunger Games, che si svolge decenni prima che Snow diventi il ​​leader tirannico di Panem. Come franchise, “The Hunger Games” ha generato più di 3,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale, con “La Ragazza di Fuoco” del 2013 come il film con il maggiore incasso con 865 milioni di dollari.