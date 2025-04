Now You See Me 4 in lavorazione, annunciato il titolo del terzo film

Ruben Fleischer torna per un altro Now You See Me con un quarto film in lavorazione. L’annuncio è stato fatto dal palco del CinemaCon da Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. Il terzo film che ha appena diretto e che uscirà il 14 novembre, il terzo film ottiene un titolo, Now You See Me: Now You Don’t.

Il franchise Now You See Me ha incassato 687 milioni di dollari in tutto il mondo. I primi due film hanno avuto come protagonisti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman, tra gli altri, con Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt che si sono uniti come una nuova generazione di illusionisti e Rosamund Pike che ha recitato anche nel terzo capitolo del franchise, Now You See Me: Now You Don’t.

Bobby Cohen, che in origine ha sviluppato e prodotto tutti i film della serie, tornerà a produrre la nuova puntata insieme ad Alex Kurtzman di Secret Hideout. Meredith Wieck supervisionerà il progetto per la Lionsgate.

Fogelson ha affermato: “Ruben ha fornito tutti i colpi di scena e i giochi di prestigio che il pubblico si aspetta da questo franchise, aumentando la posta in gioco e la portata in ogni modo. Non vediamo l’ora che il pubblico scopra cosa ha fatto con il terzo film e siamo entusiasti che creerà ancora più magia con noi”.

Fleischer ha aggiunto: “Dirigere Now You See Me: Now You Don’t è stato divertente quanto girare qualsiasi altro film della mia carriera. Combina due delle mie cose preferite, i film di rapina e la magia, e lavorare con questo incredibile cast è stato davvero magico. Ovviamente voglio continuare così”.

Quello che sappiamo su Now You See Me 3

Il regista di Venom e Zombieland Ruben Fleischer dirigerà Now You See Me 3, ereditando il ruolo da Jon M. Chu e Louis Leterrier. Lionsgate ha annunciato ufficialmente questo sequel lo scorso anno e la produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. Questo sarà il primo capitolo della serie dal 2016, quando Now You See Me 2 ha guadagnato 335 milioni di dollari al botteghino. Il primo film della serie è uscito tre anni prima, nel 2013, e ha guadagnato 351 milioni di dollari.

A marzo, Eisenberg ha fornito un aggiornamento su questo sequel, confermando di aver già letto la sceneggiatura del film. Ha detto anche che il piano era di girare quest’anno. “Sì, ho letto la sceneggiatura. Spero che il film venga realizzato nei prossimi sei mesi. Penso che si farà, sembra che si farà. Sì, è davvero fantastico“, ha detto Eisenberg a Collider, aggiungendo che la sceneggiatura di Now You See Me 3 “celebra l’intelligenza, ed è non violenta ma eccitante“.

“È così strano vederlo perché sembra così ovvio, e sembra una cosa comune, ma in realtà è abbastanza raro avere un film che sia questo franchise, questo film in stile hollywoodiano che in realtà parla solo di lavoro di squadra e intelligenza, piuttosto che solo di violenza”, ha aggiunto Eisenberg. Non resta a questo punto che attendere qualche informazione in più sulla trama come anche sulla possibile data di uscita in sala.