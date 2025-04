Johnny Depp torna ufficialmente a Hollywood: al via le riprese di Day Drinker

Dopo anni turbolenti, Johnny Depp torna a lavorare per una produzione di Hollywood. Lionsgate ha infatti dato il via a Day Drinker, il nuovo thriller con Penélope Cruz e Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto e Anika Boyle che recitano per Marc Webb.

Il film vede Johnny Depp e Penélope Cruz riuniti per la quarta volta dopo le precedenti collaborazioni in “Blow”, “Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare” e “Assassinio sull’Orient Express“.

Day Drinker racconta la storia di un barista di uno yacht privato (Cline) che incontra un misterioso ospite a bordo (Depp). I due si ritrovano presto invischiati con un criminale (Cruz) e legati in modi inaspettati.

Il film, la cui produzione inizia in Spagna, è prodotto da Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road, che producono il franchise di “John Wick” per Lionsgate; Adam Kolbrenner, produttore di “The Tomorrow War“, “Free Guy” e “Prisoners”; e Zach Dean, che ha anche scritto la sceneggiatura originale.

“Sono entusiasta di iniziare la produzione con Johnny, Madelyn, Penelope e questo cast incredibile”, ha detto Webb. “Siamo in una location meravigliosa, con una troupe fantastica e una storia emozionante e feroce da raccontare. Sarà divertente.”