Keanu Reeves e Sandra Bullock protagonisti di un thriller romantico per Amazon

Gli attori Keanu Reeves e Sandra Bullock si riuniranno a trent’anni da Speed per recitare in un film thriller romantico ancora senza titolo in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios. Noah Oppenheim sta scrivendo la sceneggiatura, i cui dettagli sulla trama non sono stati resi noti. Il film, come anticipato, riunisce Reeves, Bullock e anche il produttore Mark Gordon dopo il loro lavoro insieme nel film di successo del 1994.

Gordon e Oppenheim hanno portato l’idea del film a Reeves e Bullock, che – stando a quanto riportato da Deadline – hanno poi sviluppato il film con loro. La Bullock produrrà tramite la Fortis Films, così come la star Reeves, oltre a Gordon e Bibby Dunn tramite la Mark Gordon Company, e Noah Oppenheim e Sarah Bremner tramite la Prologue Entertainment.

Si tratta di una notizia entusiasmante per i fan dei due attori. Keanu Reeves è noto per le sue interpretazioni nei franchise di Matrix e John Wick. Di recente ha interpretato il ruolo del protagonista in John Wick 4, oltre ad essere produttore esecutivo del film del 2021 Matrix: Resurrections. La Bullock ha invece recentemente recitato e prodotto The Lost City per Paramount, The Unforgivable e Bird Box per Netflix. In precedenza ha ricevuto un Oscar per The Blind Side e una nomination all’Oscar per la sua interpretazione in Gravity della Warner Bros.