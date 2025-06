Kevin Feige parla della scena post-crediti di Thunderbolts* e di come potrebbe o meno preparare il terreno per il prossimo film dell’MCU.

La scena post-crediti di Thunderbolts* potrebbe non essere ciò che sembra, come rivela Kevin Feige parlando del tag del film che rivoluzionerà il Marvel Cinematic Universe. Mentre il finale del film Thunderbolts* ha stabilito che i personaggi sono i Nuovi Vendicatori nell’MCU, il film della Fase 5 è stato accompagnato da una scena post-crediti piuttosto importante che ha scatenato molte teorie sulla Fase 6. Tuttavia, mentre molti ipotizzano che la scena post-crediti di Thunderbolts* possa preparare il terreno per il prossimo capitolo dell’MCU, potrebbe non essere così semplice.

Nell’ultimo numero di Empire Magazine, Kevin Feige ha parlato della scena post-crediti di Thunderbolts*, in cui i Nuovi Vendicatori assistono all’ingresso nell’atmosfera terrestre di una nave con il logo dei Fantastici Quattro. Pur confermando che si tratta sicuramente di una nave dei Fantastici Quattro, Feige ha anticipato quanto segue:

Il nome della loro nave è Excelsior, e c’è una nave dei Fantastici Quattro che entra nell’MCU nel tag. Ma non sono sicuro che si tratti della stessa nave.

Cosa significano per l’MCU i commenti di Kevin Feige sui Fantastici Quattro in Thunderbolts

Sebbene sia perfettamente logico ipotizzare che la scena post-crediti di Thunderbolts* gettasse le basi per l’arrivo dei Fantastici Quattro nell’MCU, è fondamentale ricordare che la Marvel Studios tende a giocare con le aspettative del pubblico di tanto in tanto, soprattutto quando si tratta di coloro che conoscono la storia più approfondita. Anche se non sarebbe scioccante se fosse la Prima Famiglia Marvel a raggiungere la Terra-616 nei momenti finali del film Thunderbolts*, c’è un motivo per cui la Marvel non ha mai mostrato chi fosse sulla nave. Come ha affermato Feige, nonostante si tratti di una nave dei Fantastici Quattro, non significa che debba essere esattamente la stessa di The Fantastic Four: First Steps.

Per quanto la nave sia un divertente momento dei Fantastici Quattro, rendendola uno dei tanti riferimenti Marvel e Easter egg in Thunderbolts*, c’è sempre la possibilità che la persona effettivamente a bordo sia il Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr. Indipendentemente dal fatto che il personaggio di Downey Jr. provenga o meno dall’universo di The Fantastic Four: First Steps, Victor von Doom avrebbe potuto facilmente rubare una nave Excelsior per raggiungere la Terra-616. Questo è un modo efficace per giocare con le aspettative e un collegamento perfetto con Avengers: Doomsday, ricordando al pubblico che The Fantastic Four: First Steps è ambientato dopo Thunderbolts*.