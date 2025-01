Kyle Maclachlan saluta il suo amico David Lynch: “Devo tutta la mia carriera, e la mia vita in realtà, alla sua visione”

Kyle Maclachlan, che ha recitato nei panni di Paul Atreides in Dune, ha interpretato Jeffrey Beaumont in Velluto Blu ed è stato l’indimenticabile Agente Cooper di Twin Peaks, ha porto i suoi omaggi al regista e caro amico David Lynch, nel giorno della sua dipartita.

Queste le parole che ha affidato a un carosello di belle immagini che lo ritraggono al fianco di Lynch: “Quarantadue anni fa, per ragioni che vanno oltre la mia comprensione, David Lynch mi ha tirato fuori dall’oscurità per recitare nel suo primo e ultimo film ad alto budget. Ha visto chiaramente qualcosa in me che nemmeno io avevo riconosciuto. Devo tutta la mia carriera, e la mia vita in realtà, alla sua visione.

Ciò che ho visto in lui era un uomo enigmatico e intuitivo con un oceano creativo che esplodeva dentro di lui. Era in contatto con qualcosa che il resto di noi vorrebbe poter raggiungere.

La nostra amicizia è sbocciata in Velluto blu e poi in Twin Peaks e l’ho sempre trovato la persona più autenticamente viva che avessi mai incontrato.

David era in sintonia con l’universo e la sua immaginazione a un livello che sembrava essere la versione migliore dell’essere umano. Non era interessato alle risposte perché capiva che le domande sono la spinta che ci rende ciò che siamo. Sono il nostro respiro.

Mentre il mondo ha perso un artista straordinario, io ho perso un caro amico che immaginava un futuro per me e mi ha permesso di viaggiare in mondi che non avrei mai potuto concepire da solo.

Lo vedo ora, in piedi per salutarmi nel suo cortile, con un caldo sorriso e un grande abbraccio e quella voce da Great Plains. Parlavamo di caffè, della gioia dell’inaspettato, della bellezza del mondo e ridevamo.

Il suo amore per me e il mio per lui nascevano dal destino cosmico di due persone che vedevano le cose migliori di sé l’una nell’altra.

Mi mancherà più di quanto i limiti del mio linguaggio possano dire e il mio cuore possa sopportare. Il mio mondo è tanto più pieno perché lo conoscevo e tanto più vuoto ora che se n’è andato.

David, resto cambiato per sempre e per sempre il tuo Kale. Grazie per tutto.