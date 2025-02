Hunter Schafer sarebbe in lizza per interpretare Mystica nel reboot degli X-Men del MCU

Mentre le voci sul casting di X-Men continuano a rincorrersi (dovremmo iniziare a vedere annunci ufficiali molto presto), si apprende che Mystica farebbe parte del reboot del Marvel Cinematic Universe e lo studio potrebbe avere in mente qualcuno per interpretare la mutante mutaforma. Secondo lo scooper MTTSH, l’attrice Hunter Schafer è stata pensata per interpretare Raven Darkhölme/Mystica nel prossimo film. Non è chiaro se questo significhi che la Schafer sia effettivamente in trattativa per la parte. Tutto ciò che ci è stato rivelato ad ora è che sarebbe stata presa in considerazione.

Hunter Schafer è diventata un talento molto richiesto dopo il suo ruolo di spicco in Euphoria e ha continuato a recitare in film come Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente e il recente horror Cuckoo. Mystica è stata interpretata da Rebecca Romain nel franchise della 20th Century Fox e da Jennifer Lawrence da X-Men: L’inizio in poi. Il personaggio è stato originariamente introdotto come cattivo, ma ha avuto molto più tempo sullo schermo come membro della squadra nei film successivi. Al momento la cosa è dunque da prendere come l’ennesimo rumor relativo al film, per cui si attendono conferme o smentite.

Quando arriveranno gli X-Men nel MCU?

I film dedicati ai mutanti Marvel hanno cominciato la loro corsa cinematografica nel 2000 con il primo film di Bryan Singer, seguito nel 2003 dal secondo capitolo. Nel 2006 è uscito Conflitto finale diretto da Brett Ratner. Nel 2009 è stata inaugurata la trilogia dedicata a Wolverine che ha percorso le sale parallelamente con la tetralogia prequel: del 2009 è X-Men le origini – Wolverine, del 2011 X-Men: l’inizio, del 2013 Wolverine – l’immortale, del 2014 Giorni di un futuro passato, del 2016 Apocalisse, del 2017 Logan: The Wolverine e del 2019 Dark Phoenix.

I due film dedicati a Deadpool, del 2016 e del 2018 sono stati ambientati nello stesso universo della Fox. Ora Deadpool e Wolverine ha portato nel MCU i due eroi del titolo, e aprirà ufficialmente la strada ai mutanti Marvel verso l’universo condiviso di Kevin Feige. Ancora non sappiamo quando arriveranno ufficialmente con il film tutto loro che è stato annunciato, ma tra alcuni camei, riferimenti e la recente serie animata X-Men ’97 il loro debutto potrebbe ormai sempre imminente.

Secondo precedenti indiscrezioni, Harris Dickinson (Babygirl, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sarebbero in lizza per interpretare Ciclope, mentre Sadie Sink, attrice di Stranger Things, sarebbe la probabile scelta per Jean Grey. Hunter Schafer potrebbe invece assumere il ruolo di Mystica. Abbiamo anche sentito che Ayo Edebiri di The Bear è nel radar dello studio per interpretare Tempesta. Anche Kitty Pryde e Gambit dovrebbero far parte della squadra. Al momento, però, non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte dei Marvel Studios.

Le teorie principali sugli X-Men nel MCU

La teoria prevalente tra i fan è che gli Avengers combatteranno gli X-Men quando le loro rispettive realtà si scontreranno in un’Incursione. Sembra proprio che il palcoscenico sia stato predisposto per uno scontro dopo l’arrivo di Maria Rambeau nella realtà della squadra (un mondo che si pensa sia Terra-10005). Vedremo cosa succederà. Tuttavia, è giusto dire che tutti rimarranno scioccati se la squadra mutante non farà la sua apparizione – costumi dei fumetti e tutto il resto – nei prossimi film di Avengers.

