Materialists: il film di Celine Song con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal uscirà a giugno

Materialists, il film di Celine Song, seguito del suo debutto alla regia due volte nominato all’Oscar, Past Lives, ha ricevuto una data di uscita ufficiale negli Stati Uniti. Come riportato da Variety, il film sarà proiettato nelle sale nazionali il 13 giugno, una data che potrebbe far nascere voci secondo cui la società A24 starebbe pensando a una prima mondiale a Cannes un mese prima. Scritto, diretto e prodotto da Song, che si riunisce con il produttore di Past Lives, David Hinojosa, di 2AM e Killer Films, Materialists è interpretato da Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

La commedia sentimentale, stando a quanto riportato sulla trama, segue una giovane e ambiziosa organizzatrice di matrimoni di New York che si ritrova divisa tra l’uomo perfetto e il suo imperfetto ex. Come per Past Lives, tra i produttori del progetto figurano anche Christine Vachon e Pamela Koffler, sempre per Killer Films e Hinojosa di 2AM. Con questa data di uscita, è lecito pensare che in Italia il film possa uscire nel medesimo periodo. Non resta dunque che attendere un primo sguardo ufficiale ai protagonisti e un primo trailer.

Powered by

Di cosa parla Past Lives, il precedente film di Celine Song

Dopo essere stato presentato in anteprima al Sundance nel 2023, il primo lungometraggio di Celine Song, Past Lives, interpretato da Greta Lee, Teo Yoo e John Magaro ed esplorante la relazione di due amici d’infanzia nel corso di 24 anni, è diventato uno dei film più discussi dell’anno, sottolineando come la regista sia una nuova ed entusiasmante voce cinematografica. Distribuito da A24, il film è stato inserito in numerose liste di “best of”, ottenendo cinque nomination ai Golden Globes, tre nomination ai BAFTA e nomination agli Oscar per il Miglior film e la Migliore sceneggiatura originale.