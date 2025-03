Steve Carell, Jason Schwartzman e Ramy Youssef si uniscono al film HBO di Jesse Armstrong

Il film di Jesse Armstrong per la HBO ha trovato il suo cast. Steve Carell, Jason Schwartzman, Ramy Youssef e Cory Michael Smith si sono uniti al film senza titolo del creatore di Succession, che è il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Il film segue un gruppo di amici miliardari che si riuniscono sullo sfondo di una crisi internazionale. È il primo progetto di Armstrong dopo il finale della serie Succession nel maggio 2023.

Le riprese del film inizieranno questo mese a Park City, nello Utah, e debutterà sulla HBO in primavera. Stando a quanto riportato da Variety, Steve Carell interpreta Randall, Schwartzman Hugo Van Yalk (alias “Souper”), Smith sarà Venis e Youssef un personaggiio di nome Jeff. Armstrong è lo sceneggiatore e il regista del film, nonché produttore esecutivo insieme a Frank Rich, Lucy Prebble, Jon Brown, Tony Roche, Will Tracy, Mark Mylod e Jill Footlick.

“Sono curioso di scoprire se la presenza di così tanti attori e registi brillanti in ‘Succession’ mi abbia in qualche modo influenzato. Speriamo di sì”, ha dichiarato Armstrong in un comunicato. “Sono grato a Casey Bloys, Francesca Orsi e a tutto il team della HBO per aver sostenuto questo film con tanto entusiasmo e per avermi aiutato a mettere insieme un cast e una troupe da sogno”.

Orsi, vicepresidente esecutivo della programmazione HBO e responsabile delle serie drammatiche e dei film HBO, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di tornare a lavorare con il singolare talento di Jesse Armstrong dopo la nostra fruttuosa collaborazione in ‘Succession’. Jesse alza ancora una volta il livello con un esame audace dell’avidità moderna, del potere e dell’ambizione maschile. Il fatto che questo film rappresenti il suo debutto alla regia non farà altro che elevare ciò che è già emozionante sulla pagina, e non potremmo essere più entusiasti di condividere questo film tempestivo con il mondo presto”.

Jesse Armstrong e il trionfo di Succession

Questo nuovo progetto per Jesse Armstrong arriva due anni dopo che Succession ha concluso la sua corsa di quattro stagioni sulla HBO come uno dei drammi più apprezzati dell’ultimo decennio. Il suo bottino di premi comprende infatti 75 nomination agli Emmy e 19 vittorie, tra cui tre trofei come Miglior serie drammatica. La serie esplora i temi del potere e delle dinamiche familiari attraverso gli occhi del mogul dei media Logan Roy (Brian Cox) e dei suoi quattro figli, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) e Connor (Alan Ruck).

Nella quarta stagione, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si avvicina sempre di più. La prospettiva di questa vendita epocale provoca angoscia e contrasti familiari tra i Roy, che prefigurano come saranno le loro vite una volta completato l’affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, ne scaturirà quindi una lotta per il potere ancora più accesa.

Sebbene sia noto per il suo lavoro televisivo, Armstrong ha però anche un passato nei lungometraggi; ha infatti condiviso una nomination all’Oscar per la sceneggiatura del film del 2009 In The Loop con l’abituale collaboratore Armando Iannucci e con Simon Blackwell e Tony Roche.