Mel Gibson sceglie la Lionsgate per The Resurrection of the Christ

Mel Gibson e Bruce Davey, con la loro Icon Productions, hanno scelto Lionsgate come partner di studio per The Resurrection of the Christ, il seguito del loro storico film del 2004 La passione di Cristo. L’accordo prosegue dunque la lunga collaborazione di Gibson con Lionsgate, dove ha girato i suoi due film più recenti: La battaglia di Hacksaw Ridge, nominato agli Oscar, e il thriller Flight Risk – Trappola ad alta quota, con Mark Wahlberg e attualmente in sala. Lo studio è anche distributore della library Icon, in cui rientra La passione di Cristo.

The Resurrection of the Christ sottolinea la continua forza di Lionsgate nello spazio basato sulla fede, dato che lo studio gestisce la distribuzione di The Chosen e ha distribuito successi come Jesus Revolution e I Can Only Imagine, con un sequel per quest’ultimo in arrivo a marzo 2026. Tramite i propri profili social, la Lionsgate ha anche diffuso un breve video con il titolo del film e la dicitura “A Mel Gibson Film“, confermando l’accordo e l’arrivo del progetto sul grande schermo. Qui di seguito, ecco il video:

Mel Gibson e Lionsgate di nuovo insieme per The Resurrection of the Christ

“Per moltissime persone in tutto il mondo, The Resurrection of the Christ è l’evento più atteso da una generazione. Si tratta anche di un film epico e spettacolare che lascerà senza fiato gli spettatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. “Mel è uno dei più grandi registi del nostro tempo e questo progetto è al tempo stesso profondamente personale per lui e la vetrina perfetta per il suo talento di regista. Il mio rapporto con Mel e Bruce risale a 30 anni fa e sono entusiasta di collaborare ancora una volta con loro per questo evento storico per il pubblico”.

“Lo spirito coraggioso e innovativo della Lionsgate e la sua agilità mi ispirano da molto tempo, e non potrei pensare a un distributore più perfetto per The Resurrection of the Christ”, ha aggiunto Mel Gibson. “Ho avuto modo di lavorare con Adam e il suo team diverse volte negli ultimi anni. Conosco l’ingegnosità, la passione e l’ambizione con cui l’intero team si dedica ai propri progetti e sono certo che porteranno tutto il loro impegno per l’uscita di questo film”.

