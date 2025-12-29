HomeCinema News2025

Avatar: Channing Tatum avrebbe potuto essere il protagonista

Di Gianmaria Cataldo

-

Avatar sequel

Una delle saghe più redditizie del XXI secolo, Avatar ha recentemente debuttato nelle sale con il suo terzo capitolo, Avatar: Fuoco e Cenere (leggi qui la recensione). Diretto da James Cameron, il primo film è uscito nel 2009 e ha incassato la cifra sbalorditiva di 2,7 miliardi di dollari nella sua prima uscita, con le riedizioni che hanno portato tale cifra a 2,9 miliardi di dollari. Avatar vede protagonisti Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney WeaverStephen Lang.

La serie segue Jake Sully (Worthington), un marine paraplegico che entra a far parte del programma Avatar con il compito di esplorare il mondo di Pandora alla ricerca di risorse, ma che invece trova l’amore e una comunità tra la popolazione indigena, i Na’vi. Sebbene Cameron volesse un attore sconosciuto per il ruolo, ha ora rivelato che lo studio ha insistito affinché fosse una futura star dell’MCU a interpretare Jake.

“C’erano tre giovani attori che all’epoca non avevano ancora una solida carriera”, ha detto Cameron (tramite Collider). “Tutti e tre sono poi diventati star del cinema”. Secondo Cameron, i candidati favoriti sono stati sottoposti a “una serie di provini”, tra cui un “audizione diretta”, diverse visite sul set e una prova di chimica con Saldaña.

Sam era quello su cui continuavo a tornare”, ha continuato Cameron. “Lo studio non era d’accordo. Ai ragazzi della Fox piacevano di più gli altri. Vi dirò, uno di loro era Channing Tatum. Avrebbe potuto essere Channing Tatum!”.

È interessante notare che, oltre a parlare dell’audizione di Tatum per Avatar, Cameron ha anche commentato le dichiarazioni di Matt Damon sul ruolo di Jake. L’attore aveva precedentemente affermato che gli era stato offerto il ruolo e il 10% dei profitti. Cameron ha però ora negato le affermazioni di Damon e ha fornito la sua versione di ciò che è accaduto durante il casting di Avatar: “Non ricordo se gli ho mandato la sceneggiatura o meno”, dice Cameron.

Poi ci siamo sentiti al telefono e lui mi ha detto: ‘Mi piacerebbe molto lavorare con te a un film. Ho molto rispetto per te come regista. Avatar sembra intrigante. Ma devo davvero fare questo film su Jason Bourne. Ho accettato, è un conflitto diretto’. Ma non gli è mai stato offerto nulla. Non c’è mai stato alcun accordo. Non abbiamo mai parlato del personaggio”.

Cameron non solo ha affermato che non c’è stato alcun accordo, ma ha anche smentito qualsiasi possibilità che Damon avrebbe ricevuto il 10% dei profitti del film. “E se, nella sua mente, questo fosse stato il prezzo da pagare per recitare in Avatar, allora non sarebbe successo”, ha detto il regista di Titanic. Indipendentemente dagli altri attori presi in considerazione, Cameron era sicuro che Worthington fosse la scelta giusta, affermando che “è l’uomo che [lui] seguirebbe in battaglia” e che “lo seguirebbe all’inferno”.

LEGGI ANCHE: Avatar: Fuoco e Cenere, spiegazione del finale: cosa succede a Pandora (e come si prepara Avatar 4)




