The Outlaws: la spiegazione del finale del film

Con The Outlaws, thriller d’azione sudcoreano, il regista Kang Yoon-sung ha compiuto il suo debutto alla regia di un lungometraggio. Uscito nelle sale nel 2017, il film si ispira a eventi reali accaduti nel quartiere di Garibong-dong a Seoul durante il 2004, raccontando la lotta della polizia contro gang criminali cinesi e coreane. Il regista combina sapientemente elementi di crime thriller, azione brutale e momenti di umorismo nero, mantenendo un ritmo serrato che ha conquistato sia la critica che il pubblico. Protagonista assoluto è l’attore Ma Dong-seok, qui nei panni dell’inflessibile detective Ma Seok-do, un ruolo che ne ha consolidato la fama internazionale.

Il film, come avviene in film simili come The Gangster, The Cop, The Devil, esplora temi come la legalità, la violenza urbana, il senso di giustizia e la lealtà all’interno delle comunità emarginate, offrendo uno sguardo realistico e crudo sulle dinamiche tra gang rivali. L’intensità delle scene d’azione e la caratterizzazione dei personaggi hanno contribuito a rendere il film un grande successo al botteghino sudcoreano. Nel prosieguo di questo articolo, oltre a ripercorrere brevemente la trama, ci soffermeremo sulla spiegazione del finale di The Outlaws, analizzandone il significato e l’impatto all’interno della narrazione complessiva.

La trama di The Outlaws: cosa accade nel film?

L’anno è il 2004. Quando un membro della Venom Gang arriva alla stazione di polizia di Geumcheon gravemente accoltellato, l’agente Ma Seok-do scopre che il nome dell’uomo è Hullang della banda di Yi-soo. Decide di riunire i capi, Dok-Sa (banda Venom) e Jang Yi-soo (banda Yi-soo) e di farli scusare l’uno con l’altro. È chiaro che possiede un rapporto, non amichevole, con i boss, che quindi lo ascoltano. Ci sono dunque più bande, ma c’è un tacito trattato di pace che fa sì che le bande si occupino ognuna dei propri affari. Ma Seok-do le tiene anche lontane dalla polizia, ma ogni volta che decidono di entrare in guerra l’una contro l’altra, finiscono sotto la sua giurisdizione.

In un certo senso, il dipartimento di Seok-Do è dunque una banda a sé stante che, se non è temuta, è quantomeno rispettata. D’altra parte, Jang Chen e i suoi soci Wi Seong-rak e Yang Tae della banda cinese del Drago Nero sono entrati clandestinamente a Seoul. Torturano Gil-Su, un membro della banda Venom, che deve loro dei soldi. Quando Dok-Sa arriva sul posto con la sua banda, Jang Chen lo uccide. Chen uccide poi Gil-Su e rivendica l’autorità anche sulla banda Venom. In seguito, Jang decide di visitare i locali della banda di Choon-Sik e di rivendicare anche quelli. Anche Ma Seok-do è presente per parlare con il capo della banda Choon-Sik, Hwang Choon-Sik, degli omicidi, ma finisce per ubriacarsi e addormentarsi.

Viene svegliato da una telefonata e trova i suoi colleghi sul posto. Scopre che i tre cinesi hanno fatto irruzione nel locale e hanno creato scompiglio, tagliando un braccio all’ospite. La squadra di Ma Seok-do accede ai filmati delle telecamere a circuito chiuso e vede i volti dei membri del Drago Nero. La polizia trova anche le parti del corpo di Dok-Sa in una pattumiera. Nel frattempo, la gang si dirige verso una sala giochi gestita dalla banda di Yi-soo e se ne impossessa, minacciando di uccidere Jang Yi-soo, rimasto solo senza i suoi scagnozzi. Più tardi, mentre mangiano in un ristorante, Ma Seok-do e la sua squadra hanno un incontro con il Drago Nero, ma riescono solo a catturare Wi Seong-rak. Seok-Do decide dunque di usarlo come esca per catturare Jang Chen e Yang Tae.

I cattivi e i malvagi

The Outlaws è dunque un’altra interpretazione del tropo “poliziotto buono, poliziotto cattivo”, ma questa volta Ma Seok-do incarna entrambi. È buono con i buoni e cattivo con i cattivi. Si assicura che tutte le bande operino senza rappresentare una minaccia per la società, mantenendo rapporti piuttosto amichevoli con loro. Da quello che sembra, sembra anche che riceva una parte dei loro affari. Vediamo il suo lato malvagio nel modo in cui si comporta con i capi delle bande e con i suoi amici al lavoro, ma quando è in missione, è il suo lato cattivo ad essere al centro della scena. Quando affronta gli scagnozzi va a colpo sicuro e fa capire chiaramente che è bravissimo con i pugni.

Rispetta i civili e ama divertirsi con i suoi colleghi. In sostanza, è una persona che ama il suo lavoro. Non vediamo la sua famiglia, il che ci porta a chiederci se ne abbia una. Forse l’ha persa a causa di un crimine a base di coltelli. Da qui l’odio e la paura per le lame, di cui parla a uno dei suoi colleghi. Più spesso, è un oggetto che fa affiorare ricordi che, nel caso di Ma Seok-do, sono dolorosi. Tuttavia, non li lascia trapelare e, a quanto pare, riesce a gestirli facilmente. Si tratta di un uomo con un forte autocontrollo che sa come destreggiarsi nel suo lavoro. Dall’altra parte, abbiamo l’imprevedibile Jang Chen della banda del Drago Nero. Non sappiamo se si tratta di un difetto del personaggio o se si suppone che sia così goffamente dinamico per natura.

Nella prima metà del film, lo vediamo molto calmo, composto e a malapena parlante. Sono i suoi assistenti a parlare e a maltrattare le persone. Nella seconda metà, all’improvviso, Jang Chen si trasforma in un mostro d’uomo deciso a uccidere tutti coloro che lo ostacolano, senza risparmiare nemmeno i bambini. E il cambiamento dal primo al secondo è così drastico che diventa ridicolo piuttosto che spaventoso. Per quanto riguarda il fatto sconcertante che i tre, Jang Chen, Wi Seong-rak e Yang Tae abbiano facilmente sconfitto la banda di Venom e la banda di Yi-soo, non ha senso, per quanto possano essere assolutamente raccapriccianti e orribili. È come se i creatori avessero deciso di creare i personaggi in modo tale che potessero essere bilanciati solo da quelli di Ma Seok-do.

La spiegazione del finale di The Outlaws: Ma Seok-do pone fine alla banda del Drago Nero?

In una parola, sì. I creatori hanno fatto un ottimo lavoro nel ritardare la cattura della banda del Drago Nero da parte della polizia di Geumcheon. Dopo la cattura di Wi Seong-rak e Yang Tae, Ma Seok-do insegue Jang Chen, che sta cercando di fuggire in Cina. Alla fine viene intercettato da Ma Seok-do nella toilette dell’aeroporto e, dopo una macabra lotta corpo a corpo, Ma Seok-do mette le manette a Jang Chen. Il film si conclude con Ma Seok-do convocato dal commissario. Il sorriso sul suo volto sembra indicare che sta per ricevere la sua prossima missione, che verrà poi esplorata nel sequel, ovvero “The Roundup”.