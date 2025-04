Mission: Impossible – The Final Reckoning, Ethan Hunt sfida il suo più grande nemico nel nuovo trailer dal CinemaCon

Alla CinemaCon la Paramount ha presentato il nuovo trailer di Mission: Impossible – The Final Reckoning. Dopo aver debuttato nel ruolo della superspia Ethan Hunt nell’originale Mission: Impossible del 1996, Tom Cruise si riunisce al regista Christopher McQuarrie per l’ottavo capitolo in uscita, in cui Ethan affronta ancora una volta Gabriel (Esai Morales) e l’Entità dopo Dead Reckoning del 2023. La storia di Mission: Impossible – The Final Reckoning potrebbe essere l’ultima di Ethan, con i trailer che anticipano le più grandi acrobazie di Cruise.

Recentemente, al CinemaCon 2025, a cui ha partecipato ScreenRant, lo studio ha svelato un nuovo teaser di Mission: Impossible – The Final Reckoning. Il teaser si apre con Hunt aggrappato al lato di un piccolo aereo a motore, con frammenti dei film precedenti che lampeggiano sullo schermo. Tra questi, la rapina al caveau della CIA del film originale, ma anche l’attentato al Cremlino di Protocollo fantasma e l’avvelenamento con gas di Hunt dei leader della comunità dell’intelligence in Senza perdono.

Il trailer passa poi all’arresto di Hunt da parte dei militari, presumibilmente per lavorare per loro, con la voce fuori campo di Gabriel che lo schernisce: “La tua squadra ti ha tradito. Tutti i tuoi segreti, compromessi.” Eugene Kittridge (Henry Czerny) poi dice: ‘Tutto ciò che sei. Tutto ciò che hai fatto è arrivato a questo.’ Il trailer mostra Hunt e la sua squadra che ottengono una portaerei per portare a termine la loro missione prima che il filmato mostri Cruise aggrappato al fianco di un aereo, che salta nell’oceano e cerca di sopravvivere sott’acqua. Il trailer termina con Hunt che dice alla sua squadra: ”Ho bisogno che vi fidiate di me un’ultima volta.”

Cosa significa per Mission: Impossible – The Final Reckoning

La notevole assenza del trailer di Sfida finale e la presenza di Mission: Impossible al CinemaCon confermano che il prossimo film sarà l’ultimo. C’è sicuramente un senso di finalità nel film in termini di viaggio di Ethan, e questo è supportato dalle dichiarazioni di Kittridge nell’ultimo trailer sulla vita di Ethan che porta a questo. In un’intervista di febbraio con Empire, McQuarrie ha definito The Final Reckoning la “conclusione di un arco narrativo lungo 30 anni”, mentre Cruise, alla domanda se sarà il suo ultimo film, ha semplicemente risposto: “Dovete vedere il film”.

Per quanto riguarda la storia di The Final Reckoning, sembra che ci saranno alcuni cambiamenti rispetto ai capitoli precedenti. Cruise e la sua squadra, che hanno lavorato per l’IMF e come agenti ribelli nei sette film precedenti, sembrano essere coinvolti in un’operazione di intelligence più ampia dopo il finale di Mission: Impossible – Sfida alla morte. Questo significa evidentemente che Hunt e la sua squadra avranno più risorse a loro disposizione, compresa una portaerei, mentre lavorano per rintracciare Gabriel e trovare il sottomarino Sevastopol per uccidere l’Entità.