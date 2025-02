Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise, torna per un’altra missione in cui il destino del mondo e dell’intera razza umana è in bilico in Mission: Impossible – Dead Reckoning. L’ultima avventura di Ethan Hunt è così imponente, globale ed epica che Christopher McQuarrie non poteva concluderla in un solo film. Nonostante la durata di oltre due ore e mezza, la missione di Ethan non è infatti ancora finita e il finale ricco di colpi di scena ci porta dritti all’uscita di Mission: Impossible – The Final Reckoning, la cui uscita è prevista per il 22 maggio 2025.

Diretto da McQuarrie, da una sceneggiatura scritta insieme a Erik Jendresen, Mission: Impossible – Dead Reckoning vede Ethan Hunt dare la caccia alla chiave di un programma di intelligenza artificiale che si è evoluto oltre i suoi parametri iniziali. Naturalmente, le cose sono complicate dall’intervento della CIA, da Gabriel, un nemico del passato di Ethan, e da Grace, una nuova misteriosa ladra. Nel finale, dopo aver rischiato di morire su un treno in corsa, Ethan e Grace vengono salvati da Paris, che li tira su prima che il vagone su cui si trovano cada dal ponte esploso.

Paris, apparentemente prossima alla morte, dice a Ethan che la chiave sblocca la camera dell’Entità, situata sul sottomarino russo Sevastopol. Mentre Kittridge si avvicina, Ethan fugge con il paracadute, lasciando che Grace si unisca all’IMF e accetti l’offerta di Kittridge, ancora non formulata. Gabriel, invece, riesce a fuggire dopo aver ucciso Denlinger e combattuto contro Ethan sul treno. Credendo di avere la chiave, è momentaneamente trionfante finché non si rende conto che Ethan l’ha rubata, lasciando dunque il finale del film in sospeso.

Ethan Hunt ferma il piano dell’Entità rubando la chiave

Mission: Impossible – Dead Reckoning si conclude dunque con Ethan che ferma momentaneamente il piano dell’Entità e di Gabriel rubando la chiave. Lo fa sottraendola di nascosto a Gabriel durante la loro lotta in cima al treno. Sebbene a questo punto Ethan sia ancora all’oscuro di cosa faccia effettivamente la chiave, sa che è importante per ciò che l’Entità e Gabriel stanno pianificando, quindi rubarla impedisce ai loro piani malvagi di continuare. Solo quando torna sul treno e Paris gli dice cosa sblocca la chiave, Ethan inizia a pensare al futuro.

Il piano di Ethan probabilmente prevede di andare in fondo all’oceano per recuperare la camera dell’Entità all’interno della Sevastopol. Gabriel continuerà però a dare la caccia a Ethan finché non si riprenderà ciò che ritiene suo. Ha dimostrato di essere incredibilmente abile, letale e pieno di risorse e non si fermerà davanti a nulla finché non darà la caccia al suo vecchio rivale. Ethan dovrà anche trovare un modo per lavorare contro l’Entità, il che potrebbe significare l’impiego di dispositivi non tecnologici e la messa a terra.

È possibile che la nuova missione di Ethan, qualora decidesse di accettarla, preveda la collaborazione con Grace. Ora lei potrebbe lavorare al fianco di Kittridge nell’IMF, ma non ci si può fidare di lui, quindi è probabile che Grace faccia la spia, come ha fatto Ethan in passato. Quest’ultimo, d’altronde, non la lascerà a se stessa, visto che hanno legato in circostanze pericolose e a rischio di vita, e l’agente di lunga data dell’IMF la terrà sicuramente d’occhio. Tuttavia, sarà in Mission: Impossible – The Final Reckoning che Ethan dovrà affrontare la prossima missione se vuole fermare il cattivo dell’IA.

Perché l’Entità vuole Ethan Hunt morto

Poiché l’Entità ha accesso a tutti i tipi di informazioni, è in grado di evolvere e determinare le azioni delle persone prima che accadano. Questo è il motivo principale per cui l’Entità vuole Ethan morto: è l’unico in grado di distruggerla definitivamente. Mentre Denlinger e Kittridge vogliono controllare l’Entità per le loro ragioni nefaste, Ethan pensa che nessuno, o nessun governo, debba avere il tipo di potere e controllo che l’Entità gli darebbe. Ma l’Entità vuole innanzitutto sopravvivere e non può farlo liberamente finché c’è Ethan a minacciare la sua esistenza.

L’Entità era un programma di intelligenza artificiale creato dal governo degli Stati Uniti per aiutare l’esercito a combattere le minacce straniere prima di svilupparsi autonomamente. La sua conoscenza e il suo potere sono stati messi in mostra quando, dopo che Denlinger ha iniettato l’Entità nel Sevastopol, l’IA è diventata pericolosa e ha fatto esplodere il sottomarino russo con il suo stesso missile dopo che i presenti avevano creduto di essere stati attaccati. L’Entità è sofisticata, un’IA capace di infiltrarsi in qualsiasi programma digitale e di sabotarlo prima di cancellarsi completamente per evitare di essere rintracciata. La sua speranza di sopravvivenza risiede quindi nell’eliminazione di Ethan Hunt.

Grace accetta l’offerta di Kittridge di entrare nel FMI

Grace era in una situazione difficile alla fine di Mission: Impossible – Dead Reckoning. Dopo l’evasione di Ethan e per evitare la prigione, Grace accetta la tacita offerta di Kittridge di unirsi all’IMF. Questo la mette in contrasto con Ethan, ma significa anche che saprà quali saranno le prossime mosse di Kittridge. Grace si trova ora in una posizione di opposizione a Ethan, ma unirsi all’IMF potrebbe anche renderla la sua più grande alleata. Sebbene Grace abbia trascorso la maggior parte del film schivando Ethan, alla fine i due hanno raggiunto un livello di fiducia e la loro collaborazione non dovrebbe essere intaccata dalla nuova alleanza di Grace.

Dopo tutto, è Ethan a dire a Grace di mettersi a disposizione di Kittridge e dell’IMF, sapendo che questo la terrà al sicuro. I film di Mission: Impossible hanno visto agenti dell’IMF collaborare con Ethan anche nei momenti in cui questi è considerato un agente ribelle. Grace potrebbe ricoprire un ruolo simile in Mission: Impossible – The Final Reckoning e fornire in segreto a Ethan informazioni preziose sull’IMF, sull’Entità, su Gabriel e altro ancora. Con Ilsa Faust ormai fuori dai giochi, Grace dovrebbe essere pronta per un ruolo più importante nel sequel.

Il significato più profondo dell’entità in Mission: Impossible – Dead Reckoning

l’Entità si è dimostrata un cattivo formidabile. L’esistenza dell’IA, e ciò che è in grado di fare man mano che si evolve, costituisce un pericoloso precedente. Mission: Impossible – Dead Reckoning suggerisce che l’IA è in definitiva una minaccia, che non può essere controllata o contenuta se dovesse sfuggire di mano. Il film ipotizza però che l’intelligenza artificiale prenderà controllo di sé ed è pericolosa perché le sono state fornite troppe informazioni. L’accesso dell’Entità a Internet significa infatti che può accedere a sistemi globali in una sola volta, alterando le cose ed eseguendo programmi a volontà.

Non solo l’IA è un pericolo chiaro e presente, ma il problema è anche il modo in cui viene usata e manipolata da chi è al potere. I governi lotterebbero per prenderne il controllo in modo da poter fare quello che vogliono senza che nessuno lo sappia. Denlinger e Kittridge affermano che l’IA potrebbe essere utilizzata per motivi di sicurezza nazionale, ma un programma del genere darebbe il controllo a chi non ha buone intenzioni. L’IA può essere utile, ma Mission: Impossible – Dead Reckoning illustra i danni che può causare e cosa potrebbe accadere se fosse controllata dalle agenzie di intelligence per le ragioni sbagliate.

Come Mission: Impossible – Dead Reckoning prepara Mission: Impossible 8

Mission: Impossible – Dead Reckoning si conclude quindi con un cliffhanger che prepara ciò che accadrà in Mission: Impossible – The Final Reckoning. La collaborazione di Grace con Kittridge crea una grande tensione tra lei ed Ethan e mantiene Kittridge in gioco per il prossimo futuro. Ethan che ruba la chiave a Gabriel lo tiene anche come nemico per il prossimo film e alza la posta in gioco per il loro continuo conflitto. Questo settimo capitolo della saga divide i personaggi in tre fazioni alla fine, e anche se Gabriel non ha più la chiave, l’Entità è ancora dalla sua parte.

Il prossimo film vedrà quindi probabilmente Ethan e Gabriel correre per raggiungere il sottomarino, con Kittridge e Grace non molto lontani. Ci sono molte cose che possono andare storte e il finale del film lascia abbastanza spazio per l’azione e la suspense che verranno. Con alleanze mutevoli e Ethan e la sua squadra probabilmente costretti a nascondersi fino a quando non riusciranno a escogitare un nuovo piano che l’Entità non sarà in grado di manipolare, Mission: Impossible – Dead Reckoning riunisce dunque le strade dei personaggi prima di dividerle ancora una volta in vista del sequel.