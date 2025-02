Mission: Impossible – The Final Reckoning, Tom Cruise è svenuto durante gli stunt del film

Il diavolo lavora sodo, ma Tom Cruise e Christopher McQuarrie lavorano di più. Siamo a mesi da Mission: Impossible – The Final Reckoning, ovvero l’attesissimo MI8, che fungerà da capitolo conclusivo di Dead Reckoning del 2023 (e probabilmente dell’intera saga).

Con l’avvicinarsi della data di uscita, i fan stanno dando un’occhiata a ciò che l’attore e il regista hanno in serbo e, ovviamente, le acrobazie spericolate sono in cima alla lista. In una nuova intervista con Empire Magazine, Tom Cruise e Christopher McQuarrie hanno condiviso i dettagli di una misteriosa acrobazia che ha lasciato l’attore senza fiato e che supererà qualsiasi cosa abbiamo visto finora sul grande schermo.

Cruise è ben noto per eseguire le sue acrobazie, che si tratti di pilotare un jet da combattimento, correre per lunghe distanze, andare in bici giù da scogliere e qualsiasi cosa che induca adrenalina a cui si possa pensare. “Ci sono acrobazie in questo film che ti faranno sciogliere il cervello”, ha detto McQuarrie. Ha dichiarato: “Ci sarebbe un giorno in Africa, qualsiasi giorno in Africa, in cui Tom uscirebbe e farebbe qualcosa che supererebbe qualsiasi cosa avesse mai fatto prima”.

I fan vanno al cinema per vedere Tom Cruise eseguire delle acrobazie strabilianti che creano davvero l’esperienza cinematografica nei suoi film. Dato che The Final Reckoning potrebbe chiudere il franchise, Cruise e McQuarrie hanno sicuramente pianificato di uscire con il botto. La misteriosa acrobazia sembra essere aerea, dato che Cruise ha spiegato di aver dovuto imparare a respirare e ha ammesso che sarebbe svenuto. Ha spiegato.

“Quando tiri fuori la faccia, andando a oltre 120-130 miglia orarie, non ricevi ossigeno. Quindi ho dovuto allenarmi a respirare. Ci sono state volte in cui svenivo fisicamente; non ero in grado di tornare nella cabina di pilotaggio”.

Mission: Impossible – The Final Reckoning, l’attesa seconda parte di Reckoning arriverà al cinema il 21 maggio 2025. Protagonisti Tom Cruise, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt.