Mr. Morfina: John Wick è “responsabile” per il film con Jack Quaid

Una delle uscite cinematografiche più attese di marzo è stato Mr. Morfina (qui la recensione), un film d’azione/thriller con protagonista Jack Quaid, meglio conosciuto per il suo ruolo da protagonista come Hughie nella serie TV di Prime Video The Boys.

Quaid non ha sbagliato un colpo ultimamente, recitando in molti progetti estremamente apprezzati, e le recensioni di Mr. Morfina indicano che questo film non sarà diverso. Quello che sembra più interessante, però, è l’ispirazione per questo film.

La serie di John Wick ha ridefinito cosa sono i film d’azione negli ultimi anni, e molti classici moderni del genere prendono ispirazione dal franchise guidato da Keanu Reeves. Mr. Morfina fa parte proprio di questa lista di titoli ispirati al franchise.

Jack Quaid voleva fare Mr. Morfina dopo aver visto John Wick 4

È stato ispirato dal franchise già iconico di Keanu Reeves

In un’intervista con DiscussingFilm, Jack Quaid ha rivelato che voleva fare Mr. Morfina dopo aver visto l’ultimo capitolo del franchise di John Wick, dicendo che voleva far parte di quel tipo di universo in qualche modo e questo gli sembrava un modo per farlo. Guardando il film, questa ispirazione ha assolutamente senso, poiché ha un tipo di azione molto simile a quello dei film di John Wick.

Il film condivide con John Wick anche l’aspetto produttivo: si tratta di un film relativamente a basso budget che però sta premiando con ottimi incassi e spettatori entusiasti anche in Italia, dove il film è arrivato il 27 marzo con Eagle Pictures.

Mr. Morfina è un tipo di film d’azione completamente diverso da John Wick

Nonostante la sua ispirazione, il film è un’altra cosa

Nonostante la sua ovvia influenza, Mr. Morfina è comunque molto diverso da John Wick, in molti modi. Il primo è che John Wick tende a essere leggermente più realistico nel suo mondo e nei suoi personaggi. Mentre il mondo di John Wick è diventato molto più fantastico nei film recenti, con personaggi selvaggi e aspetti di worldbuilding introdotti nel terzo e quarto film, l’azione e i personaggi tendono a puntare su un realismo più crudo rispetto a Mr. Morfina, con Nathan che essenzialmente ha un superpotere con la sua insensibilità congenita al dolore con anidrosi (CIPA).

Mentre il franchise di John Wick tira sicuramente fuori un po’ di commedia dalle situazioni oscure che crea, l’umorismo non è affatto un obiettivo principale della serie, al contrario di questo film, che ha molte battute per tutta la sua durata.

Mr. Morfina è comunque un divertente film d’azione

Intrattenimento e azione contemporanei

Dalla sua uscita nel 2014, John Wick è diventato il modello di come dovrebbe essere un grande film d’azione moderno, e il fatto che Mr. Morfina se ne discosti parecchio potrebbe essere visto come una delusione per alcuni. Tuttavia, il film è un eccellente film d’azione e la differenziazione da John Wick gioca assolutamente a suo favore, poiché non sembra solo una copia. Il film originale di Keanu Reeves rimane un film d’azione iconico e cercare di farlo di nuovo probabilmente non funzionerebbe.

Una grande somiglianza tra i due film sono gli attori principali. Il primo film del franchise di John Wick ha riportato Reeves alla celebrità dopo che la sua carriera è stata messa in ombra nel corso degli anni 2000, e ora è di nuovo una delle più grandi celebrità di Hollywood. Mentre la carriera di Jack Quaid è ancora relativamente agli inizi, Mr. Morfina potrebbe portarlo ancora più alla ribalta.