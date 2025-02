Natasha Lyonne protagonista del film basato su un fumetto horror DC Basketful of Heads

È stato annunciato che Natasha Lyonne produrrà e reciterà in un film Basketful of Heads, basato sulla serie di fumetti di Joe Hill. Il fumetto Basketful of Heads segue June Branch, una donna che brandisce un’ascia magica che lascia dietro di sé teste parlanti quando decapita le persone.

Deadline Hollywood ha riportato che Lyonne sarà la protagonista e la produttrice del film Basketful of Heads, che sarà diretto da Ana Lily Amirpour. Lyonne e Amirpour hanno condiviso le loro dichiarazioni sull’entusiasmo per il progetto. Leggete le loro dichiarazioni qui sotto:

Lyonne: Sono entusiasta di lavorare con l’ingegnosa regista Ana Lily Amirpour su un IP così amato e sono così grata che Akiva e Bluestone ce l’abbiano portato da Animal per svilupparlo. Questo sarà un successo!

Amirpour: Sono molto entusiasta di collaborare con la brillante e divertente Natasha Lyonne per adattare questo fumetto in un film. Daremo vita a un nuovo tipo di antieroe che viene trascinata in una bizzarra avventura che scatenerà qualcosa dentro di lei e rivoluzionerà la sua vita. Sarà divertente, surreale e sanguinolento da morire.