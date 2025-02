Benedict Cumberbatch al posto di Tom Hardy nell’adattamento cinematografico di Blood on Snow di Jo Nesbø

Benedict Cumberbatch sostituirà Tom Hardy nel prossimo adattamento cinematografico di Blood on Snow di Jo Nesbø. I piani per l’adattamento cinematografico del thriller norvegese del 2015 erano iniziati già prima dell’uscita del libro, con la Warner Bros. che aveva preso in considerazione Leonardo DiCaprio per il ruolo principale. Nel 2017, Tobey Maguire è poi intervenuto per acquistare i diritti di adattamento del libro, con l’intenzione di farne il suo debutto alla regia. Tuttavia, l’ultima iterazione del progetto vedrà ora il film diretto dal regista di No Time To Die Cary Fukunaga.

Secondo The Hollywood Reporter, Cumberbatch è stato scelto per recitare al fianco di Aaron Taylor-Johnson nel ruolo di Blood on Snow originariamente destinato a Hardy. Mentre è noto che Taylor-Johnson interpreterà il protagonista di Nesbø, il sicario e intermediario della mafia Olav Johansen, si ritiene che Cumberbatch interpreterà un rivale del datore di lavoro di Taylor-Johnson, chiamato il Pescatore. Hardy, che inizialmente era coinvolto sia come attore che come produttore, è stato costretto a ritirarsi a causa di problemi di programmazione. Altri membri confermati del cast includono Eva Green, Emma Laird e Ben Mendelsohn.

Cosa significa il casting di Benedict Cumberbatch per Blood on Snow

Con la sua collezione di memorabili ruoli da gangster, tra cui quello del vero mafioso americano Al Capone e di Alfie Solomons in Peaky Blinders, il suo casting originale per Blood on Snow sembrava una scelta naturale. Tuttavia, anche se Cumberbatch è forse meglio conosciuto per aver interpretato maghi da fumetto e detective molto astuti, nel corso della sua carriera ha anche interpretato più di una buona dose di ruoli moralmente ambigui.

Che si tratti di Khan Noonien Singh in Star Trek: Into Darkness o del prepotente allevatore Phil Burbank in The Power of the Dog di Netflix, Cumberbatch ha dimostrato di essere in grado di interpretare anche personaggi intimidatori.

Inoltre, i libri originali di Nesbø potrebbero potenzialmente vedere Cumberbatch tornare per una seconda uscita se l’adattamento di Blood on Snow di Fukunaga avrà successo. Nesbø ha anche scritto un sequel vagamente collegato, intitolato Midnight Sun, che vede un altro sicario in fuga dal presunto ruolo di Cumberbatch. Precedentemente servita come base per il film italo-britannico del 2022, The Hanging Sun, un adattamento cinematografico di successo di Blood on Snow potrebbe potenzialmente aprire la strada a un adattamento più fedele con Cumberbatch che ritorna nei panni del Pescatore.