Ambulance: guida al cast e ai personaggi del film

Diretto da Michael Bay da una sceneggiatura di Chris Fedak e adattato dall’omonimo film danese, Ambulance (qui la recensione) è la specialità del regista: un film d’azione ad alto tasso d’adrenalina con molta suspense e dramma. La trama ruota attorno a Will Sharp, un uomo che, alla ricerca disperata di denaro per pagare l’intervento chirurgico della moglie, si rivolge al fratello Danny per un prestito. Questi, tuttavia, lo recluta per una rapina in banca che vedrà i due portare via 32 milioni di dollari, sempre che non vengano catturati. Lee cose, naturalmente, prendono una piega inaspettata quando il loro piano va storto e sono costretti a rubare un’ambulanza nel tentativo di impedire alla polizia di inseguirli.

Uscito in sala nel 2022 e accolto da buoni pareri della critica e del pubblico, Ambulance vanta un cast che comprende alcune grandi star, tra cui un veterano come Jake Gyllenhaal, e altre in ascesa. Anche se il film è incentrato principalmente su alcuni personaggi principali, ci sono diversi attori non protagonisti che svolgono ruoli cruciali nel corso del film, il che rende alcuni aspetti del film ancora più intensi. In questo articolo, proponiamo una guida completa al cast, ai personaggi che interpretano e a quali altri progetti hanno partecipato in precedenza.

Il cast principale di Ambulance

Jake Gyllenhaal nel ruolo di Danny Sharp

Danny Sharp è un rapinatore di banche che ha un sistema collaudato per i suoi colpi, almeno fino a quando uno di essi non va storto. Egli ha infatti rapinato bene 38 banche nella sua vita ed è protettivo nei confronti del fratello, seppure si approfitta del suo aiuto per portare a termine i propri obiettivi. Il personaggio è interpretato da Jake Gyllenhaal, noto soprattutto per i suoi ruoli in Donnie Darko, Prisoners, Brokeback Mountain, Source Code, Nightcrawler, Zodiac, The Guilty e Spider-Man: Far From Home.

Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Will Sharp

Will Sharp è invece il fratello di Danny. I due sono cresciuti insieme dopo che il padre di Danny lo ha accolto. All’inizio del film, Will è un veterano dei Marines degli Stati Uniti che sta lottando per trovare un lavoro e per pagare l’intervento chirurgico sperimentale della moglie, che l’assicurazione non copre. Per questo si unisce a Danny nella sua rapina in banca. Il personaggio è interpretato da Yahya Abdul-Mateen II, noto soprattutto per Candyman, Aquaman, Watchmen, Il processo ai Chicago 7, Matrix Resurrections, The Greatest Showman e la serie Netflix The Get Down.

Eiza González nel ruolo di Cam Thompson

Camille “Cam” Thompson è un paramedico. È bravissima nel suo lavoro, ma tiene le persone a distanza. Quando interviene per una rapina in banca, si ritrova ad essere un ostaggio della rapina stessa, bloccata nell’ambulanza con i due fratelli Sharp. Cam è interpretata da Eiza González, nota soprattutto per Baby Driver – Il genio della fuga, I Car a Lot, Godzilla vs. Kong, Fast & Furious – Hobbs & Shaw e Alita – Angelo della Battaglia. Più di recente ha recitato nella serie Netflix Il problema dei 3 corpi.

Garret Dillahunt nel ruolo del Capitano Monroe

Il Capitano Monroe è a capo della Sezione Investigazioni Speciali, l’unità di sorveglianza tattica del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Si tratta di una figura tanto bizzarra quanto divertente all’interno del film. Il personaggio è interpretato da Garret Dillahunt, noto soprattutto per Deadwood, 12 anni schiavo, Non è un paese per vecchi, Raising Hope, Fear the Walking Dead, Widows e The Mindy Project.

Keir O’Donnell nel ruolo di Anson Clark

In ultimo, nel cast principale di Ambulance vi è Anson Clark, un agente dell’FBI che si occupa della divisione banche. Anson è interpretato da Keir O’Donnell, noto soprattutto per 2 single a nozze, Fargo, L’alba del pianeta delle scimmie, Gifted – Il dono del talento e Ray Donovan.

Cast e personaggi di supporto di Ambulance

Jackson White nel ruolo dell’agente Zach

L’agente Zach è un poliziotto alle prime armi che si trova nel mezzo di una rapina in banca. Zach è interpretato da Jackson White, noto per le serie Mrs. Fletcher, SEAL Team e The Middle.

Olivia Stambouliah nel ruolo del tenente Dhazghig

Il tenente Dhazghig è un dipendente della polizia di Los Angeles ed è responsabile della sorveglianza della città dalla sua posizione di pilota di elicotteri. Dhazghig è interpretata da Olivia Stambouliah, nota soprattutto per Packed to the Rafters e Soul Mates.

Moses Ingram nel ruolo di Amy Sharp

Amy Sharp è la moglie di Will e madre del loro figlio Tate. Moses Ingram, l’attrice che la interpreta, è nota per The Tragedy of Macbeth e per la miniserie di successo di Netflix La regina degli scacchi.

Colin Woodell nel ruolo di Scott

Scott è un paramedico e partner di Cam nel lavoro. Ad interpretarlo vi è Colin Woodell, conosciuto soprattutto per le serie televisive The Flight Attendant, The Purge, Devious Maids e The Originals.

Cedric Sanders nel ruolo dell’agente Mark

Mark è il partner di Zach. L’attore che lo interpreta è Cedric Sanders, conosciuto soprattutto per The Social Network, American Gangster, American Koko, Future Man e ha partecipato come guest star a Law & Order: Special Victims Unit e NCIS: Los Angeles.

Jesse Garcia nel ruolo di Roberto

Roberto è il figlio di Papi, che lavora con Danny durante gli eventi di Ambulance. Jesse Garcia è conosciuto soprattutto per Narcos: Messico, Dal tramonto all’alba: la serie e Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare.

Devan Chandler Long nel ruolo di “Mel Gibson”

“Mel Gibson” è uno degli uomini di Danny, chiamato così perché ricorda l’attore. Devan Chandler Long, l’attore che lo interpreta, è apparso in Ghosts, Doom Patrol e Bosch.