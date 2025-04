Quinzaine des Réalisateurs 2025: svelato il programma per Cannes 2025

Dopo il programma della Semaine de la Critique, anche la Quinzaine des Réalisateurs ha annunciato la sua line-up per il prossimo Festival di Cannes 2025. La sezione, lanciata nel 1969 e supervisionata dalla Gilda dei registi francesi, presenterà 21 lungometraggi e 10 cortometraggi. “In un mondo turbolento, assediato su tutti i fronti da atteggiamenti reazionari, dove i valori repubblicani e universalistici sono sotto attacco, il ruolo sovversivo dell’arte è minacciato e le grandi opere vengono cancellate, i cineasti di tutti i continenti si oppongono ferocemente a queste tendenze“, è quanto si legge nel comunicato della presentazione del programma dell’edizione 2025.

“La ricchezza e il dinamismo del cinema della giovane generazione sono intatti. I film – alcuni dei quali provengono da Paesi in guerra o da regioni in cui prevalgono oscurantismo e populismo – evitano discorsi altisonanti, preferendo mostrarci un’altra realtà. Come sempre, il cinema è un passo avanti rispetto alla società. Invece di giudicare, complica. Invece di condannare, interroga. Piuttosto che fare affermazioni generali, presta attenzione alle storie su piccola scala, quelle degli individui che vivono gli eventi. Lo fa con rabbia o umorismo, e sempre con una buona dose di poesia”.

“La 57a edizione della Quinzaine è pluralista, mista, ricca di scoperte. Celebra una vivacità cinematografica che è inestimabile e più che mai essenziale, anche se registi e produttori hanno sempre più difficoltà a finanziare i loro progetti. È al fianco dei registi di tutto il mondo nella lotta contro l’omogeneizzazione, la mercificazione e quindi la neutralizzazione del cinema. Siamo lieti di condividere con voi un programma che onora l’arte della messa in scena e la volontà e la generosità degli autori“, si afferma infine.

La selezione ufficiale di Quinzaine des Réalisateurs 2025

LUNGOMETRAGGI

ENZO (Film d’apertura)

Un film di Laurent Cantet

diretto da Robin Campillo

AMOUR APOCALYPSE

(Peak Everything)

di Anne Émond

BRAND NEW LANDSCAPE (opera prima)

(見はらし世代)

di Yuiga Danzuka­

CLASSE MOYENNE

(Middle Class)

di Anthony Cordier

DANGEROUS ANIMALS

di Sean Byrne

LA DANSE DES RENARDS (opera prima)

(The Foxes Round)

di Valéry Carnoy­

L’ENGLOUTIE (opera prima)

(The Girl in the Snow)

di Louise Hémon­

LES FILLES DÉSIR (opera prima)

(The Girls We Want)

di Prïncia Car­

GIRL ON EDGE (opera prima)

(Hua yang shao nv sha ren shi jian)

di Jinghao Zhou­

INDOMPTABLES

di Thomas Ngijol

KOKUHO

di Lee Sang-il

LUCKY LU (opera prima)

di Lloyd Lee Choi­

MILITANTROPOS

di Yelizaveta Smith, Alina Gorlova & Simon Mozgovyi

MIROIRS No. 3

(Mirrors No.3)

di Christian Petzold

LA MORT N’EXISTE PAS

(Death Does Not Exist)

di Félix Dufour-Laperrière

THE PRESIDENT’S CAKE (opera prima)

(Mamlaket al-Qasab)

di Hasan Hadi­

QUE MA VOLONTÉ SOIT FAITE

di Julia Kowalski

SORRY, BABY (Film di chiusura)

di Eva Victor

CORTOMETRAGGI

+10K

di Gala Hernández López

BEFORE THE SEA FORGETS

di Ngọc Duy Lê

THE BODY

di Louris van de Geer

BREAD WILL WALK

(Le pain se lève)

di Alex Boya

CŒUR BLEU

(Blue Heart)

di Samuel Suffren

KARMASH

(کرمش)

di Aleem Bukhari

LOYNES

di Dorian Jespers

LA MORT DU POISSON

(Death of the Fish)

di Eva Lusbaronian

NERVOUS ENERGY

di Eve Liu

WHEN THE GEESE FLEW

di Arthur Gay

