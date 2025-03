Robert Pattinson sul ritardo di The Batman – Parte 2: “Per il sequel sarò un Batman f***mente vecchio”

Robert Pattinson è pronto a riprendere il ruolo del Cavaliere Oscuro in The Batman – Parte 2, che è in fase di sviluppo da diverso tempo e dovrebbe arrivare nelle sale nel 2027. Pattinson sembra ansioso di iniziare le riprese del film dei DC Studios. “Lo spero proprio”, ha detto alla co-star di Mickey 17 Naomi Ackie in una conversazione per Hero Magazine a proposito del ruolo di nuovo Crociato. “Ho iniziato come Batman giovane e per il sequel sarò un Batman f***mente vecchio… Ho 38 anni, sono vecchio”.

Pattinson ha poi però concluso: “Sono vecchio, ma sono più sano. Credo di aver abbassato un po’ la mia età biologica”. L’attore ha poi parlato con Deadline alla prima londinese di Mickey 17, dove ha dichiarato che le riprese del sequel di The Batman inizieranno alla fine del 2025. Anche se l’attore non ha potuto rivelare i dettagli della trama, ha detto: “È una figata”.

Tutto quello che sappiamo su The Batman – Parte 2

Come già sottolineato, The Batman – Parte 2 ha dovuto fare i conti con una serie di indiscrezioni sulla produzione. Di recente, Jame Gunn è dovuto intervenire per smentire le voci secondo cui Boyd Holbrook sarebbe stato scritturato per interpretare Harvey Dent/Due Facce. L’inizio delle riprese del sequel era previsto per il novembre 2023, con un’uscita prevista per l’ottobre 2025. Tuttavia, in seguito agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA del 2023, The Batman – Parte 2 è stato rinviato prima all’ottobre 2026 e poi all’ottobre 2027. Le riprese del sequel inizieranno alla fine del 2025.

Reeves spera che il suo prossimo film su Batman abbia lo stesso successo del primo. The Batman del 2022 ha avuto un’ottima performance al botteghino, incassando oltre 772 milioni di dollari in tutto il mondo e ottenendo un ampio consenso da parte della critica. Queste recensioni entusiastiche sono state portate avanti nella stagione dei premi, visto che il film ha ottenuto quattro nomination agli Oscar.

In un’intervista pubblicata nel settembre 2024, il regista ha dichiarato alla rivista SFX di aver pianificato le riprese nel 2025, poiché stava “finendo la sceneggiatura adesso”. “Colin [Farrell] farà parte del film. Abbiamo condiviso [la sceneggiatura] man mano con la DC e lo studio e loro sono super eccitati”, ha dichiarato Reeves alla rivista. Reeves ha sottolineato che The Penguin, che vede Farrell nel ruolo del cattivo di Gotham City, è il “punto d’ingresso” del sequel di Batman ed è “assolutamente collegato a dove lasciamo le cose nella serie”.

Il regista ha aggiunto che The Batman – Parte 2 “scaverà nella storia epica della corruzione più profonda, e si addentrerà in luoghi che non ha potuto anticipare nel primo. I semi di dove si va a parare sono tutti nel primo film, e si espande in un modo che vi mostrerà aspetti del personaggio che non avete mai visto”. L’uscita di The Batman – Parte 2 è prevista per il 1 ottobre 2027. Nel cast, ad oggi, vi sono Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell.