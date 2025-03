Sadie Sink nel cast di Spider-Man 4!

Con la produzione destinata a iniziare quest’anno per il prossimo capitolo della serie di Spider-Man, la star della serie Tom Holland sembra aver trovato una nuova co-star, una che non è “estranea” alla popolare IP. Fonti hanno detto a Deadline che la star di Stranger Things Sadie Sink è pronta a unirsi al sequel di Sony Pictures e Marvel Studios. Holland è già pronto a tornare come Peter Parker.

Marvel e Sony non hanno rilasciato dichiarazioni. Destin Daniel Cretton è il regista, con Amy Pascal e il presidente della Marvel Kevin Feige come produttori.

Per quanto riguarda chi interpreterà Sink, la teoria prevalente è che verrà presentata come il personaggio degli X-Men Jean Grey, ma non escludere l’idea che si presenti come un altro amato personaggio di Spider-Man dai capelli rossi. Ciò che si sa è che il ruolo sarà significativo dato che il film più recente, Spider-Man: No Way Home, si è concluso con Parker che prende la decisione di completare l’incantesimo di Doctor Strange che cancella la sua identità dal mondo.

Rimanendo in linea con questa trama, ci si può aspettare che i vecchi compagni di Holland abbiano ruoli ridotti mentre i nuovi arrivati ​​vengono aggiunti al cast, con Sadie Sink come primo nuovo ruolo importante.

Holland sta attualmente girando The Odyssey di Christopher Nolan e il piano è che inizi a girare Spider-Man una volta terminata la produzione del film di Nolan.

Per Sadie Sink, il ruolo arriva subito dopo aver detto addio alla parte che ha contribuito a lanciare la sua carriera, dato che l’ultima stagione della serie Netflix Stranger Things ha recentemente terminato la produzione. L’ultima stagione è una delle anteprime più attese del 2025 e andrà in onda più avanti quest’anno.

Il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton sarà al timone di Spider-Man 4, il che significa che i fan si aspettano alcune scene d’azione selvagge. Perez ha accennato a ciò stuzzicandoci con “Il team di stunt/[coreografie] si sta divertendo con un po’ di roba pre-visualizzata”.

Sembra che Marvel Studios e Sony Pictures stiano puntando tutto sulla prossima uscita da solista dell’arrampicamuri, che sarà un’avventura multiversale. Ciò significa che dovremo aspettare la storia a livello di strada che gli ultimi momenti di Spider-Man: No Way Home apparentemente ci hanno promesso.

Spider-Man 4 è stato ufficialmente fissato per il 31 luglio 2026, con il regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Destin Daniel Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna ed Erik Sommers.