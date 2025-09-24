Star Wars: John Boyega rivela cosa cambierebbe della trilogia sequel

John Boyega sa cosa cambierebbe dei sequel di Star Wars in cui ha recitato. L’attore che ha interpretato Finn in Il risveglio della Forza, Gli ultimi Jedi e L’ascesa di Skywalker ha recentemente partecipato ad alcune convention di fan, dove non ha esitato a esprimere le sue opinioni sulla trilogia di Star Wars.

L’ultimo esempio è arrivato al Florida Supercon 2025, dove Boyega ha condiviso come avrebbe gestito le cose se fosse stato un produttore che supervisionava i film. In particolare, tre cose: non avrebbe ucciso Han Solo o Luke Skywalker; i nuovi personaggi avrebbero affrontato più sfide; e avrebbe cercato storie come quelle di The Old Republic e Force Unleashed per espandere l’universo.

Ecco le sue precise parole: “Prima di tutto, non elimineremmo Han Solo, Luke Skywalker e tutti questi personaggi. Non lo faremmo. La prima cosa che faremmo sarebbe portare a termine la loro storia, portare a termine la loro eredità. Creeremmo un bel momento per passare il testimone”. John Boyega ha poi aggiunto: “Luke Skywalker non scomparirebbe su una roccia. Assolutamente no. Stare lì in piedi come se fosse un proiettore? Vorrei dare a quegli attori molto, molto di più”.

Per quanto riguarda gli altri punti, Boyega ha detto che i nuovi personaggi, tra cui il suo Finn, erano “OP”, ovvero troppo potenti, in grado di afferrare oggetti e usarli rapidamente, come lui e Rey, interpretata da Daisy Ridley, che sono stati in grado di brandire una spada laser contro Kylo Ren. Per quanto riguarda l’uso dei videogiochi The Old Republic e The Force Unleashed, Boyega ha detto che vorrebbe “espandere il più possibile l’universo di Star Wars, rispettando la tradizione”.

John Boyega ribadisce il desiderio di rifare il sequel di Star Wars

Boyega non è certo il primo a esprimere il desiderio che i sequel di Star Wars avessero preso una strada diversa. Anche l’attore Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, ha espresso apertamente il suo disaccordo con l’arco narrativo di Luke e con la storia che ha dovuto inventare per giustificarlo. Poi ci sono i fan, che hanno creato più di una petizione su Change.org per rimuovere i sequel dal canone di Star Wars o per rifarli.

Non ci sono indicazioni che qualcosa del genere accadrà. Tuttavia, sono in arrivo nuovi film di Star Wars che molti sperano possano ridare vita al franchise. Tra questi ci sono The Mandalorian & Grogu, di cui è appena uscito il primo trailer, Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling e un nuovo film con il ritorno di Daisy Ridley nei panni di Rey.

