The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum ha una data d’uscita

Warner Bros. Pictures e New Line Cinema hanno fissato l’uscita nelle sale cinematografiche di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum al 17 dicembre 2027.

Attualmente la Disney ha un film di Star Wars senza titolo su Comscore previsto per quella data del 2027, ma probabilmente non è una cosa che è destinata a rimanere tale. Come sappiamo, Star Wars: Starfighter di Shawn Levy con Ryan Gosling è previsto per il 28 maggio 2027. Universal ha prenotato una data senza titolo per il 22 dicembre 2027.

Questa è, tra l’altro, la stessa data in cui sono usciti i precedenti film di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit. Primo film di un dittico già annunciato, The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum sarà diretto e interpretato da Andy Serkis nel ruolo del protagonista. Il team premio Oscar dietro le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, si riunisce per produrre due nuovi film ambientati nella Terra di Mezzo di J.R.R. Tolkien per Warner Bros. Pictures e New Line Cinema. Anche Zane Weiner è produttore.

Walsh e Boyens stanno scrivendo la sceneggiatura, insieme a Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. Il film sarà prodotto esecutivamente da Ken Kamins, con Serkis e Jonathan Cavendish di The Imaginarium.

La notizia di The Hunt for Gollum arriva sulla scia dei risultati del primo trimestre di Warner Bros. Discovery, che hanno visto un aumento degli abbonamenti e dei profitti in streaming.

L’insieme dei sei film live-action de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit ha incassato oltre 5,9 miliardi di dollari per Warner Bros/New Line. Lo scorso dicembre, la Warner aveva tentato di portare il franchise de Il Signore degli Anelli nel mondo degli anime, ma non è andata a buon fine: Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim di Kenji Kamiyama ha incassato solo 20,6 milioni di dollari in tutto il mondo.