Wicked 2: il cambio di titolo spiegato dal regista Jon M. Chu,”Nessuno lo vuole”

Il regista di Wicked Jon M. Chu ha spiegato perché il titolo del prossimo sequel è stato cambiato. Dopo le lodi ricevute dal primo film , l’attesa per il prossimo Wicked For Good è alta. Il sequel era originariamente intitolato semplicemente Wicked: Parte 2 prima del cambiamento. Il seguito riprenderà non molto tempo dopo il finale di Wicked e sarà interpretato ancora una volta da Cynthia Erivo, Ariana Grande-Butera, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh e Jeff Goldblum. Tuttavia, le reazioni al cambiamento del titolo sono state contrastanti, con alcune persone che non hanno trovato interessante la parte “For Good”.

In un’intervista a Variety, Chu ha rivelato che il sottotitolo “For Good” era sempre stato scritto nella sceneggiatura del secondo film di Wicked . Pertanto, il regista ha spiegato che lui e i produttori hanno dovuto decidere se volevano che il sequel si chiamasse Wicked: Part Two. Alla fine hanno deciso di cambiare il titolo. Chu ritiene che Wicked: For Good sia un titolo migliore, soprattutto perché si riferisce alla penultima canzone che Elphaba e Glinda cantano nel musical di Broadway. Leggete i commenti completi di Chu qui sotto:

Chi vuole un film intitolato Wicked: Parte seconda? Sul copione c’era sempre scritto “Per sempre”, e quindi ci siamo chiesti: “Vogliamo davvero chiamarlo Parte seconda?”. E nessuno lo vuole.

Voglio dire, quella è la destinazione. “Per sempre”, lo sappiamo, è come dire: “Dove stiamo andando con questo film?”. Finiamo questa cosa.

Cosa significano i commenti di Jon M. Chu per Wicked: Per sempre

Oltre a canzoni di Wicked come “Popular” e “Defying Gravity”, già presenti nel primo film, “For Good” è una delle canzoni più amate del musical. Pertanto, è stato estremamente emozionante quando è stato rivelato che il sequel sarebbe stato intitolato “ Wicked: For Good. In primo luogo, il nuovo sottotitolo è più unico rispetto al semplice titolo Wicked: Parte seconda. In secondo luogo, il nuovo titolo conferma che Elphaba e Glinda canteranno la famosa canzone nel sequel.

“For Good” è una delle canzoni più significative del musical di Broadway , perché dà a Elphaba e Glinda la possibilità di riflettere sul loro rapporto. La relazione tra Elphaba e Glinda è stata una delle parti migliori del primo film adattato . Tuttavia, dopo il finale di Wicked, Elphaba e Glinda sono separate e probabilmente trascorreranno gran parte del sequel da sole. Sarà quindi bello vederle riunirsi di nuovo verso la fine di Wicked 2 per cantare “For Good”.