X-Men: Tom Glynn-Carney potrebbe aver incontrato la Marvel!

I rumor sugli X-Men continuano a girare e ora possiamo aggiungere un altro nome alla lista dei potenziali attori che i Marvel Studios stanno prendendo in considerazione per completare la rosa di eroi mutanti dell’MCU. Sebbene non abbiamo un personaggio specifico per questo, Jeff Sneider di The Hot Mic ha sentito che la star di House of the Dragon Tom Glynn-Carney è qualcuno che lo studio “apprezza” per un ruolo non divulgato.

A quanto pare, Glynn-Carney, che interpreta Re Aegon Targaryen nella serie prequel di Game of Thrones della HBO, ha preso parte a un incontro che “è andato bene”, ma per il momento non abbiamo molto altro su cui basarci. Supponendo che Glynn-Carney sia preso in considerazione per una parte nel film sugli X-Men, chi sarebbe il più adatto a interpretare il trentenne britannico? Ovviamente ci sono diverse possibilità e non siamo ancora sicuri di quali personaggi comporranno il team.

Sebbene stiamo ancora aspettando un annuncio ufficiale, la Marvel sembra muoversi dietro le quinte su questo progetto. Non è stato assegnato alcun regista (che sappiamo), ma la quantità di voci di casting provenienti da varie fonti affidabili che circolano sembrerebbe indicare che lo studio sta assemblando silenziosamente la sua nuova formazione.

Le voci precedenti hanno affermato che Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw, Triangle of Sadness) e Jack Champion (Avatar, Scream 6) sono stati presi di mira per interpretare Ciclope, con l’ex di Stranger Things Sadie Sink una probabile scelta per Jean Grey. Abbiamo anche sentito che Ayo Edebiri di The Bear è sul radar dello studio per interpretare Tempesta. Si prevede che anche Kitty Pryde e Gambit (ma sarà Channing Tatum?) saranno nel team. Più di recente, si vocifera che Hunter Schafer (Cuckoo, Euphoria) sia in lizza per Mystique e che Julia Butters (The Gray Man, The Fablemans) sia in trattative per interpretare Pryde.