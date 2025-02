Zack Snyder: il prossimo film è un’eccitante svolta nella sua carriera dopo i suoi film DC

Zack Snyder ha annunciato il primo film che realizzerà dopo il disastroso Rebel Moon, e sembra un eccitante cambio di passo per il polarizzato regista. Snyder è un caso curioso nella Hollywood di oggi. Oltre a dirigere franchise per altri studios, Snyder ha creato franchise per conto proprio. Ha una base di fan ferventi, ma i suoi film tendono a dividere la critica. Può esercitare un controllo creativo e un margine di manovra sul budget di una IP originale pari a quello di Christopher Nolan o Quentin Tarantino, ma non è nemmeno lontanamente venerato come i suoi colleghi autori di blockbuster.

Il film più recente di Snyder, Rebel Moon, era un’ambiziosa opera spaziale in due parti destinata a dare il via a un nuovo franchise. Ha segnato l’incursione di Snyder in un altro genere fantastico che richiede un grande budget e molta CGI per essere realizzato. Questo è stato il terreno di gioco di Snyder fin dall’inizio della sua carriera, ma ora sta cambiando. Snyder aveva già fatto intendere che il suo prossimo film sarebbe stato più piccolo dopo le grandi ambizioni di Rebel Moon. Ora che questo film di dimensioni ridotte è stato confermato, è una direzione entusiasmante per la carriera di Snyder.

Il prossimo film di Zack Snyder è una storia più fondata sulla polizia di Los Angeles

Snyder sta dirigendo un thriller d’azione diretto

Per il suo prossimo film, Snyder realizzerà un film d’azione sulla polizia di Los Angeles. Snyder sta collaborando con Netflix, suo partner in Rebel Moon e Army of the Dead, per la distribuzione. Non solo dirigerà il film, ma sarà anche coautore della sceneggiatura insieme al frequente collaboratore Kurt Johnstad, con il quale ha lavorato a 300, Rebel Moon e a una manciata di altri progetti. Il nuovo film di Snyder non ha ancora un titolo e la maggior parte degli altri dettagli sono stati tenuti nascosti, ma una logline ufficiale afferma che la storia ruoterà attorno a un’unità d’élite della polizia di Los Angeles alle prese con moralità e corruzione.

Perché un film in scala ridotta è il progetto giusto per Snyder dopo Rebel Moon

L’ultimo film di Snyder, Rebel Moon, stroncato dalla critica, è crollato sotto il peso della sua stessa ambizione. Era un tentativo di dare il via a un nuovo universo fantascientifico come quello di Star Wars o Dune, ma ha fallito perché era interamente derivato da quei franchise esistenti. Tecnicamente è una IP originale, ma non c’è una sola idea originale in tutto il film: è solo un’accozzaglia di tropi e cliché della fantascienza. Sembrava che Snyder avesse incontrato un muro nella sua lunga tradizione di regista di blockbuster. Aveva finito le cose nuove ed eccitanti da fare nello spazio del genere a grande budget.

Il suo imminente passaggio a uno stile cinematografico completamente diverso è proprio quello di cui ha bisogno. Passare a una storia di dimensioni più ridotte potrebbe essere il palato perfetto dopo Luna ribelle.

Il suo imminente passaggio a uno stile cinematografico completamente diverso è proprio quello di cui ha bisogno. Il passaggio a una storia di dimensioni più ridotte potrebbe essere la perfetta pulizia del palato dopo Rebel Moon. Snyder si è trovato in una situazione di stallo con Rebel Moon; da oltre vent’anni vende lo stesso marchio di base – essenzialmente un edgelord che gioca con le action figures. Un film più grintoso e concreto, incentrato su persone reali nel mondo reale, potrebbe essere il progetto in grado di far uscire Snyder dalla routine e di farlo maturare come regista.