The Last Of Us – Stagione 2: il controverso cambio di Abby è in realtà un’ottima notizia per lo show HBO

The Last of Us – Stagione 2 è stata criticata per aver scelto un’attrice non muscolosa per interpretare Abby, ma questa presunta controversia è in realtà un segno promettente per la serie HBO. Mentre l’adattamento televisivo inizia ad affrontare la narrazione non lineare e tentacolare del secondo gioco, The Last of Us – stagione 2 introdurrà la nemica mortale di Ellie, Abby Anderson. La star di Booksmart Kaitlyn Dever è stata scelta per interpretare Abby e, sebbene sia indubbiamente un’attrice straordinaria, ci sono state alcune lamentele sul fatto che non sia abbastanza robusta per interpretare Abby. Nel gioco, Abby è una combattente formidabile con il fisico di Sylvester Stallone.

I co-showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin hanno recentemente difeso la loro scelta di scegliere la Dever per interpretare Abby. Druckmann, che ha creato la serie di videogiochi, ha detto che se avessero limitato il casting di Abby ad attori con una corporatura muscolosa, “avrebbero avuto difficoltà a trovare qualcuno bravo come Kaitlyn per interpretare questo ruolo”. Avrebbero limitato notevolmente il numero di opzioni e si sarebbero concentrati sulla ricerca di qualcuno che fosse più adatto fisicamente al personaggio che emotivamente. I commenti di Druckmann e Mazin confermano che la controversia sul casting di Dever è completamente infondata.

La seconda stagione di The Last Of Us rende Abby più “vulnerabile fisicamente” rispetto al gioco

La serie TV vuole dare una visione diversa della dinamica tra Ellie e Abby

L’allenamento rigoroso di Abby e il suo fisico imponente sono una parte importante del suo personaggio in The Last of Us – Part II: è un modo visivo per mostrare al pubblico quanto la sua sete di vendetta l’abbia consumata. È stata così concentrata sull’esigere vendetta contro l’assassino di suo padre che ha trascorso quattro anni in palestra, trasformando il suo corpo in una macchina da combattimento finemente messa a punto. È anche una parte funzionale del gameplay. Questo differenzia il modo di giocare di Abby da quello di Ellie; Ellie è elegante, furtiva e agile, mentre Abby è una forza brutale della natura.

Inoltre, traccia un chiaro parallelo con Joel. Il fatto che Abby prenda sotto la sua ala Lev e Yara e faccia tutto ciò che è in suo potere per proteggerli ricorda Joel che diventa una figura paterna per Ellie; questo parallelismo è rafforzato da un gameplay che ricorda il gioco nei panni di Joel nel primo gioco. Ma sembra che gli showrunner della serie televisiva stiano puntando più sui parallelismi di Abby con Ellie che su quelli con Joel. La somiglianza tra Abby ed Ellie è anche un fattore chiave nella storia. Sono entrambe motivate dalla stessa cosa: vendicare il padre.

Mazin ha detto che la versione di Abby nella serie TV è “forse fisicamente più vulnerabile rispetto ad Abby nel gioco, ma [il suo] spirito è più forte”.

Druckmann ha detto che, con Dever, hanno trovato un’attrice con cui il pubblico può entrare in contatto “come noi con Bella”. Confrontando l’interpretazione di Abby da parte di Dever con l’attaccamento emotivo che il pubblico ha già con Ellie, interpretata da Bella Ramsey, Druckmann conferma che la serie televisiva avrà una visione diversa della dinamica tra Abby ed Ellie. Per chi ha già giocato al videogioco, ci sarà qualcosa di nuovo. Mazin ha detto che la versione di Abby nello show televisivo è “forse fisicamente più vulnerabile rispetto a quella del gioco, ma [il suo] spirito è più forte”.

La diversa interpretazione di Abby nella seconda stagione di The Last Of Us significa che non sarà solo una copia del gioco

Si chiama adattamento per un motivo

Reimmaginando il personaggio di Abby, la seconda stagione di The Last of Us garantisce che non sarà solo una copia del gioco. Si chiama adattamento per un motivo: una storia deve evolversi per avere successo in un nuovo mezzo. La TV è un mezzo molto diverso dai videogiochi. The Last of Us ha apportato alcune importanti modifiche al materiale originale nella prima stagione per riflettere questo aspetto. La serie TV ha reso Joel molto più vulnerabile e meno spietato, perché il pubblico televisivo è meno insensibile all’uccisione rispetto a quello dei videogiochi.

Abby è perfetta come personaggio di un videogioco. Dopo aver interpretato Ellie per tre giorni di fila, venendo sconfitta nella maggior parte degli scontri fisici, è piacevole giocare nei panni di qualcuno che può uccidere a mani nude gli stalker. Ma, proprio come l’omicidio a sangue freddo di Joel non si adatterebbe alla televisione, la gioia di schiacciare i pulsanti della forza bruta di Abby non si adatterebbe davvero alla televisione. I videogiochi hanno bisogno di personaggi in grado di massacrare decine di nemici alla volta, ma i drammi televisivi hanno bisogno di esseri umani simpatici con cui il pubblico possa identificarsi. Un vero adattamento è più emozionante di un remake diretto dal vivo.

The Last Of Us – Part II è una storia abbastanza complessa da consentire diverse interpretazioni

The Last Of Us Part II ha molti pro e contro

Il primo gioco Last of Us è una storia lineare e semplice. Mentre la serie TV ha subito molti cambiamenti nel corso del tempo, gli elementi fondamentali sono rimasti gli stessi. È la storia di un padre in lutto che si è chiuso emotivamente in seguito alla morte prematura della figlia. Dopo 20 anni passati a fare cose orribili per sopravvivere in una terra desolata post-apocalittica, ottiene una seconda possibilità di paternità quando una ragazza adolescente viene affidata alle sue cure. Nel corso del loro incredibile viaggio attraverso l’America senza legge, lui abbraccia il suo amore paterno per lei, tanto da condannare l’umanità.

In sostanza, è una storia di vendetta che si sovrappone a una storia di redenzione. Ellie perde la sua umanità nella ricerca della vendetta, mentre Abby la riacquista dopo averla persa nella ricerca della vendetta (la vendetta per cui Ellie vuole vendetta).

Questa storia ha un inizio, una parte centrale e una fine ben definiti, con chiari sviluppi emotivi e una chiara posta in gioco drammatica. Se la serie televisiva avesse apportato drastiche modifiche alla dinamica tra Joel ed Ellie, la storia ne avrebbe risentito. Ma The Last of Us Part II è profondamente complessa, con molti dettagli, quindi è aperta a diverse interpretazioni. Fondamentalmente è una storia di vendetta che si sovrappone a una storia di redenzione. Ellie perde la sua umanità nella ricerca della vendetta, mentre Abby la ritrova dopo averla persa nella ricerca della vendetta (la vendetta per cui Ellie vuole vendicarsi).

Halley Gross, che ha scritto The Last of Us Part II, e Bo Shim si sono uniti a Druckmann e Mazin nella stanza degli sceneggiatori per la seconda stagione di The Last of Us.

All’interno di questi elementi fondamentali, c’è molto spazio per l’interpretazione. Ellie potrebbe diventare ancora più cupa prima di rendersi conto di aver esagerato, oppure potrebbe arrivarci prima di quanto non faccia nel gioco. La reazione di Abby alla morte di Joel è ambigua nel gioco, poiché sembra tormentata dal vuoto che prova dopo l’atto che avrebbe dovuto sistemare tutto. Piuttosto che prendere semplicemente tutto dal gioco, la seconda stagione di The Last of Us potrebbe reimmaginare il materiale originale.

Perché il casting di Abby nella seconda stagione di The Last Of Us è fantastico

Kaitlyn Dever ha dimostrato di essere più che capace di interpretare Abby

Dever è la scelta perfetta per interpretare Abby nella seconda stagione di The Last of Us. Drammatici e realistici come Short Term 12 e No One Will Save You, hanno dimostrato che Dever è in grado di gestire la profondità e l’oscurità di Abby. Per anni, Dever è stata una scelta popolare tra i fan per il ruolo di Ellie. Scelta una persona che assomigli in modo impressionante a Ellie per il ruolo di Abby, la seconda stagione di The Last of Us renderà i parallelismi tra i due personaggi ancora più chiari di quanto non fosse il gioco.