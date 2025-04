I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Silver Surfer e Sue Storm incinta nel trailer del CinemaCon

Il trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi ha elettrizzato il pubblico del CinemaCon. Durante la presentazione dei Marvel Studios alla convention annuale dedicata agli esercenti di Las Vegas, il capo della divisione Kevin Feige ha inviato un messaggio video dal set di Avengers: Doomsday, esaltando un’ampia panoramica della grande introduzione sul mercato dei quattro titolari. La storia si svolge in una dimensione retro-futuristica della Terra ed è guidata da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach.

Nel nuovo trailer, scopriamo che Reed e Sue aspettano un bambino e abbiamo una bella inquadratura di Kirby che accarezza un pancione. Questa sarebbe la prima volta che la Marvel presenta una supereroina mamma lavoratrice. Nella loro linea temporale, il gruppo di eroi sono celebrità note. Appaiono nei talk show e sono oggetto di video di ringraziamento adulatori da parte di bambini e pompieri. Sembra che non ci sia nulla che non possano affrontare, nemmeno la prospettiva di trovare babysitter mentre salvano il mondo.

La Marvel è stata sulla difensiva negli ultimi due anni. I flop al botteghino hanno messo in discussione la macchina per fare soldi dei supereroi, un tempo infallibile. Ciò è stato particolarmente vero nel caso della capacità dello studio di intrecciare una narrazione umoristica ed emotiva con la migliore azione della categoria. La narrazione del “crollo” però non è priva di eccezioni. Guardiani della Galassia Vol. 3, uscito nel 2023, ha avuto un buon rendimento. Deadpool & Wolverine della scorsa estate ha fatto impazzire tutti, incassando 1,3 miliardi di dollari.

Gli esperimenti televisivi dello studio come “Secret Invasion“, che servono come importantissimi “contenuti ponte” per mantenere alto l’interesse per i film, non sono stati ampiamente apprezzati. Agatha All Along e la serie di due stagioni Loki, tuttavia, sono stati successi in streaming e hanno avuto anche voce in capitolo nelle stagioni dei premi.

Con I Fantastici Quattro: Gli Inizi, i creativi coinvolti stanno annunciando un ritorno alla forma. “Credo che questo passerà alla storia come uno di quelli che hanno dato il via a una nuova ondata di narrazione di successo per la compagnia”, ha detto l’attore Paul Walter Hauser a fine marzo. “Un po’ nello stesso modo in cui hanno avuto successo ‘Guardiani della Galassia’ e ‘Black Panther’. Hanno entrambi avuto successo in un certo modo. Credo che stiamo per avere successo”.

Tutto quello che c’è da sapere su I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film I Fantastici Quattro: Gli Inizi è atteso al cinema il 25 luglio 2025. Come al solito con la Marvel, i dettagli della storia rimangono segreti. Ma nei fumetti, i Fantastici Quattro sono astronauti che vengono trasformati in supereroi dopo essere stati esposti ai raggi cosmici nello spazio. Reed acquisisce la capacità di allungare il suo corpo fino a raggiungere lunghezze sorprendenti. Sue, la fidanzata di Reed (e futura moglie), può manipolare la luce per diventare invisibile e lanciare potenti campi di forza. Johnny, il fratello di Sue, può trasformare il suo corpo in fuoco che gli dà la capacità di volare. E Ben, il migliore amico di Reed, viene completamente trasformato in una Cosa, con dei giganteschi massi arancioni al posto del corpo, che gli conferiscono una super forza.

Matt Shakman (“WandaVision”, “Monarch: Legacy of Monsters”) dirigerà I Fantastici Quattro: Gli Inizi, da una sceneggiatura di Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. Pedro Pascal (Reed Richards) è noto al mondo per le sue interpretazioni in The Mandalorian, The Last of Us e prima ancora in Game of Thrones. Vanessa Kirby (Sue Storm) ha fatto parte del franchise di Mission: Impossible e di Fast and Furious, mentre Joseph Quinn (Johnny Storm) è diventato il beniamino dei più giovani per la sua interpretazione di Eddie in Stranger Things 4. Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) sta vivendo un momento d’oro grazie al suo ruolo del cugino Ritchie in The Bear.

Fanno parte del cast anche Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Ralph Ineson nel ruolo di Galactus. Come confermato da Kevin Feige, il film avrà un’ambientazione nel passato, in degli anni Sessanta alternativi rispetto alla nostra realtà di Terra-616, per cui sarà interessante capire come i quattro protagonisti si uniranno agli altri eroi Marvel che conosciamo. Franklyn e Valeria Richards, figli di Reed e Sue, potrebbero inoltre comparire nel film.