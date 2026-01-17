HomeCinema News2026

Il film di fantascienza di J. J. Abrams con Jenna Ortega e Glen Powell ha una data di uscita

Di Gianmaria Cataldo

-

J.J. Abrams regista
J.J. Abrams arriva alla premiere di Los Angeles di “Lou” di Netflix. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Il prossimo film di fantascienza di J.J. Abrams con Jenna Ortega e Glen Powell, intitolato The Great Beyond, ha fissato la data di uscita, entrando in diretta concorrenza con un’altra importante uscita imminente. Come riportato da Variety, la Warner Bros. conferma infatti che The Great Beyond sarà nelle sale IMAX il 13 novembre 2026; il film vede anche la partecipazione di Emma Mackey, Sophie Okonedo, Merritt Wever e Samuel L. Jackson.

I due protagonisti di The Great Beyond sono grandi stelle nascenti degli ultimi anni: Ortega ha raggiunto il successo con Mercoledì e i nuovi film di Scream, per poi recitare in Beetlejuice Beetlejuice. Powell è diventato famoso con Top Gun: Maverick, per poi recitare in altri film d’azione come Hit Man, Twisters e The Running Man, oltre che nella commedia romantica Tutti tranne te.

Inoltre, il regista Abrams ha al suo attivo alcuni grandi successi di fantascienza e campioni d’incassi, tra cui due film di Star Trek, due film di Star Wars e Mission: Impossible 3. The Great Beyond, la cui trama è ancora segreta, è il primo lungometraggio diretto da Abrams dopo Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker del 2019.

The Great Beyond di J. J. Abrams si “scontrerà” con altri grandi titoli al cinema

Da notare che anche il film della Paramount di Ti West, Ebenezer: A Christmas Carol, con Johnny Depp, uscirà in questa data. Uno dei due adattamenti cinematografici di A Christmas Carol di Charles Dickens, il film di West vedrà anche la partecipazione di Daisy Ridley, Sam Claflin, Rupert Grint, Ellie Bamber, Andrea Riseborough, Tramell Tillman e Ian McKellen.

Sempre a novembre 2026 uscirà anche Hunger Games – L’alba sulla mietitura, prequel della serie distopica, il 20 novembre. Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig uscirà poi il 26 novembre, in esclusiva nei cinema IMAX di Netflix, prima di approdare sulla piattaforma di streaming il giorno di Natale. Queste sono le potenziali uscite di successo previste in questo periodo, ma potrebbero emergere altri contendenti al botteghino man mano che vengono individuati i primi candidati per la stagione dei premi 2026-27.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
