Jennifer Lawrence ha perso il ruolo nel film di Tarantino a favore di Margot Robbie per un motivo sorprendente

Jennifer Lawrence riflette su un ruolo che avrebbe potuto interpretare in uno dei migliori film di Quentin Tarantino. La star 35enne è apparsa lo scorso anno in Die My Love di Lynne Ramsay, che le è valso una nomination ai Golden Globe 2026 come migliore attrice in un film drammatico. Stando a quanto riportato recentemente, Lawrence tornerà anche nella saga di Hunger Games alla fine di quest’anno.

In una recente intervista con Happy Sad Confused, Lawrence ha invece spiegato perché alla fine non ha interpretato la vera attrice Sharon Tate in C’era una volta a… Hollywood di Tarantino, ruolo che alla fine è andato a Margot Robbie. “Tarantino ti sta corteggiando. Ti vuole”, ha esordito Josh Horowitz. “In The Hateful Eight, la parte di Jennifer Jason Leigh era stata scritta originariamente per te”.

Riguardo a questo ruolo, Lawrence ha detto senza mezzi termini: “L’ho rifiutato. Non avrei dovuto farlo”. Le è stato poi chiesto: “Anche per C’era una volta a… Hollywood, non ti voleva?”. Lawrence ha ammesso che forse ricorda male, ma crede di essere stata presa in considerazione per il ruolo, ma una reazione tossica da parte di Internet ha giocato a suo sfavore, con molti che dicevano che non era “abbastanza carina” per interpretare Tate.

“Lui mi voleva per il ruolo, ma poi tutti hanno detto: “Non è abbastanza carina per interpretare Sharon Tate”. […] Sono abbastanza sicura che sia vero. Oppure è quella cosa che mi capita spesso, ovvero che racconto questa storia da così tanto tempo che finisco per crederci. No, ma sono abbastanza sicura che sia successo. Oppure lui non mi ha mai presa in considerazione per la parte, e Internet ha fatto di tutto per definirmi brutta.

C’era una volta a… Hollywood, con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, è poi stato nominato per 10 Oscar, tra cui quello per il miglior film. Pitt ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista, mentre il film ha vinto quello per la migliore scenografia. La commedia che propone una storia alternativa rispetto a quanto avvenuto nel 1969 ha anche avuto un ruolo chiave nell’affermazione di Robbie come attrice di fama internazionale (aveva ottenuto la sua prima nomination all’Oscar per I, Tonya l’anno prima).

Lawrence era nel bel mezzo di una serie di film deludenti (per critica o pubblico) in quel periodo, la sua ultima nomination all’Oscar (e ancora la più recente) era stata per Joy, uscito nel 2015. Da allora al 2019, ha recitato in X-Men: Apocalypse, Passengers, Madre!, Red Sparrow e X-Men: Dark Phoenix. Il suo film successivo, Don’t Look Up del 2021, è invece stato nominato per il premio come miglior film agli Oscar, interrompendo una striscia di “negatività”.

Come anticipato, Lawrence dovrebbe ora riprendere il ruolo che ha lanciato la sua carriera, quello di Katniss Everdeen, in un cameo in Hunger Games – L’alba sulla mietitura, che è principalmente un prequel della serie principale di Hunger Games. È anche prevista una sua reunion con DiCaprio (suo co-protagonista in Don’t Look Up) nel film horror di Martin Scorsese What Happens at Night.

Le possibilità di Jennifer Lawrence di lavorare con Tarantino, tuttavia, potrebbero diminuire, dato che il regista di Pulp Fiction ha intenzione di ritirarsi dopo aver realizzato il suo decimo film. Se è vero che il regista desidera da tempo scritturare Lawrence, potrebbe proporle un ruolo da protagonista quando i piani per il suo prossimo film si concretizzeranno, dopo che l’idea precedente era stata abbandonata.