The Wolf of Wall Street: quanto è accurato il film rispetto alla storia vera?

Il film di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street (leggi qui la recensione), è basato sulla vera storia della famigerata ascesa e caduta del broker e criminale americano Jordan Belfort. Leonardo DiCaprio interpreta Belfort nel film, esplorando il suo stile di vita scandaloso, i vari personaggi della sua vita e i crimini che hanno portato alla sua rovina. La versione drammatizzata degli eventi descritti nel film è per lo più fedele al libro di memorie omonimo del 2007. Tuttavia, ci sono molte critiche su come Belfort descrive se stesso e la verità, anche da parte delle persone presenti in The Wolf of Wall Street.

Il vero Jordan Belfort della storia è stato definito da molti un truffatore manipolatore, quindi è plausibile che i suoi ricordi e aneddoti sugli eventi descritti nel film e nel libro siano distorti ed esagerati per adattarsi alla sua presunta immagine di sé gonfiata. Numerose fonti reali hanno denunciato l’inesattezza della rappresentazione degli eventi nella storia di Belfort, suggerendo che la sua sensibilità fraudolenta potrebbe aver ingannato Hollywood come aveva fatto a Wall Street.

The Wolf of Wall Street è fedele alle memorie di Jordan Belfort

Diversi dettagli chiave del film The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese sono stati confermati come accurati sulla base della rappresentazione che Belfort fa di sé stesso e della sua società di intermediazione, la Stratton Oakmont, nelle sue memorie. Secondo il libro, Belfort aveva chiesto ai suoi suoceri di contrabbandare denaro nelle banche svizzere e la Stratton Oakmont aveva svolto un ruolo significativo nell’aiutare la linea di scarpe di lusso Steve Madden a diventare pubblica. Anche la rappresentazione del personaggio di Mark Hanna interpretato da Matthew McConaughey si basa sulla descrizione di Belfort, compresa la rozza filosofia di Hanna.

Altri dettagli del film che sono accurati rispetto al libro di memorie di Belfort includono: Donnie Azoff (ispirato al vero Danny Porush, interpretato da Jonah Hill nel film) ha sposato sua cugina per poi divorziare da lei. Belfort ha affondato uno yacht in Italia che un tempo apparteneva a Coco Chanel e ha fatto schiantare il suo elicottero mentre cercava di atterrare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Belfort ha anche scontato una pena detentiva ridotta dopo aver denunciato i suoi amici. Non ha cercato di salvare Porush dall’autoincriminazione, come mostra il film, ma nella vita reale ha denunciato Porush.

L’accuratezza di The Wolf of Wall Street è stata contestata da figure chiave

Il film è stato criticato per aver minimizzato le vittime dei crimini di Belfort e per essersi concentrato principalmente su di lui che derubava i ricchi. Secondo il New York Times, Belfort prendeva di mira persone di ogni tipo di estrazione finanziaria per vendere loro azioni senza valore. Un uomo della California ha utilizzato la linea di credito sulla sua casa per investire con Belfort e da allora ha subito gravi conseguenze finanziarie. La rappresentazione di Belfort nel film di Scorsese come portavoce di una classe svantaggiata, giustificata nel rivoltarsi contro il sistema, è stata oggetto di dibattito sin dall’uscita del film nel 2013.

Anche i veri Donnie e Naomi contestano gran parte di ciò che accade sia nel libro di memorie di Jordan che nel film di Scorsese. Nadine Macaluso, rappresentata dal personaggio di Naomi, interpretato da Margot Robbie in The Wolf of Wall Street, ha affermato che il film era accurato principalmente dal punto di vista di Jordan, ma non da un punto di vista oggettivo o tenendo conto del punto di vista di Nadine riguardo al loro matrimonio. Nadine ha poi conseguito un dottorato di ricerca ed è diventata un’esperta in traumi relazionali.

Perché l’accuratezza (o meno) di The Wolf of Wall Street fa parte della sua eredità

La glorificazione della dissolutezza che circonda lo stile di vita e le pratiche commerciali di Belfort si adatta al mistero che circonda la rappresentazione di eventi reali nel film. Questa disparità tra ciò che è realmente vero nel film e nel libro di memorie e ciò che altre parti coinvolte nella vita reale hanno da dire sulle invenzioni fa parte del suo fascino sconsiderato e disfunzionale. Persino Martin Scorsese è stato criticato per aver celebrato le azioni corrotte del vero truffatore nel suo film, che dovrebbe essere visto come una satira generale del capitalismo piuttosto che come un’approvazione di Belfort. Indipendentemente dal suo grado di accuratezza, il film è un esercizio estremamente divertente sull’avidità senza limiti.

Come la vita di Jordan Belfort è stata cambiata dall’eredità del film

Mentre i crimini commessi in passato da Jordan Belfort lo hanno aiutato a farsi un nome dopo il periodo trascorso in prigione, il film di Martin Scorsese ha ulteriormente aumentato la notorietà dell’uomo. Negli anni successivi all’uscita di The Wolf of Wall Street, Belfort è diventato più famoso come personaggio della cultura pop e continua a sfruttare il successo del film nella sua vita personale.

Il patrimonio netto di Jordan Belfort nel 2024 potrebbe essere significativamente inferiore a quello che guadagnava al culmine della sua attività criminale. Tuttavia, sta ancora accumulando una fortuna grazie principalmente alla sua carriera di relatore. Proprio come nel film, si è discusso se i discorsi di Belfort assumessero la responsabilità dei suoi crimini o celebrassero lo stile di vita dissoluto a cui partecipava.

Nel 2020, Belfort ha citato in giudizio i produttori di The Wolf of Wall Street per frode, chiedendo un risarcimento di 300 milioni di dollari. Belfort ha sostenuto che i produttori della società Red Granite fossero coinvolti in un piano di appropriazione indebita multimilionario e avessero utilizzato il denaro rubato per acquistare i diritti cinematografici della sua storia. A partire dalla presentazione della causa nel 2020, non ci sono state ulteriori notizie sul caso.

L’accuratezza del film in realtà non ha importanza

Se c’è un film che ha una reputazione che forse non merita, quello è The Wolf of Wall Street. Il problema principale della sua reputazione è che molte persone hanno accusato Martin Scorsese di aver glorificato l’avidità e la corruzione presenti nella vita di Jordan Belfort. Tuttavia, questo film non ha nulla a che vedere con la glorificazione dei crimini di Belfort; è invece una commedia dark sugli ideali di avidità e ricchezza in una società che sembra ignara dei problemi che essi causano.

Questo film è simile ad American Psycho, che non è un film che glorifica i serial killer, ma che prende in giro i super ricchi e la loro idea di successo. Ecco perché l’accuratezza della storia reale di Belfort non ha importanza. A nessuno importa se ha fatto tutto ciò che il film mostra o se valeva davvero quanto indicato. Jordan Belfort, in The Wolf of Wall Street, è un pagliaccio, e il film mostra come sia rimasto all’oscuro della sua rovina, anche quando tutto intorno a lui ha cominciato a crollare.

