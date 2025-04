Alexander Payne Presidente di Giuria a Venezia 82

Alexander Payne presiederà la giuria principale della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Il due volte premio Oscar è stato presente a Venezia con Downsizing, la sua commedia fantascientifica sugli umani che si miniaturiscono per salvare il pianeta, con Matt Damon, che ha aperto la Mostra nel 2017.

Gli otto lungometraggi di Payne sono stati candidati a 24 premi Oscar, tra cui quattro per il miglior film e tre per la regia. Ha vinto due volte per la sceneggiatura non originale. L’ultimo film di Payne, The Holdovers, ha vinto l’Oscar per la miglior attrice non protagonista nel 2024. Tra gli altri suoi titoli figurano “Questione di Ruth” (1996), “Election” (1999), “A proposito di Schmidt” (2002), “Paradiso amaro” (2011) e “Nebraska” (2013).

Il direttore artistico di Venezia, Alberto Barbera, in una dichiarazione ha elogiato Alexander Payne per la sua appartenenza “alla ristretta cerchia di registi-cinefili la cui passione per il cinema è alimentata dalla conoscenza dei film del passato e dalla curiosità per il cinema contemporaneo, senza confini o barriere di alcun tipo”.

“Queste qualità, unite alla sua esperienza come sceneggiatore, lo rendono un candidato ideale per presiedere i lavori della giuria di Venezia, chiamata a valutare film provenienti da tutto il mondo”, ha aggiunto. “Sono grato ad Alexander per aver accettato il mio invito, che suggella una conoscenza che risale ai tempi del suo cortometraggio di laurea alla UCLA”, ha proseguito Barbera. “È un enorme onore e una gioia far parte della giuria di Venezia”, ​​ha commentato Payne. “Sebbene condivida l’ambivalenza tipica dei registi nel confrontare i film tra loro, adoro la storia quasi centenaria della Mostra del Cinema di Venezia, che celebra a gran voce il cinema come forma d’arte. Non potrei essere più emozionato.”

L’82ª edizione di Venezia si terrà dal 27 agosto al 6 settembre.