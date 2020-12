2 Parte – I film del 2021 in arrivo su Prime Video

ONE NIGHT IN MIAMI (Amazon Original) Disponibile su Prime Video dal 15 gennaio.

Durante un’incredibile notte del 1964 quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo si incontrano per festeggiare una delle rimonte più importanti della storia della box. Lo sfavorito Cassius Clay (Eli Goree), che da lì a poco avrebbe cambiato nome in Muhammad Ali, ha infatti appena battuto il campione dei pesi massimi Sonny Liston presso la Convention Hall di Miami, e vuole festeggiare con tre dei suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge). Basato sull’omonimo, premiato spettacolo teatrale e diretto da Regina King, One Night in Miami è un racconto di finzione inspirato alla storica notte che questi quattro formidabili individui hanno passato insieme, una panoramica delle lotte che queste persone hanno affrontato e del ruolo vitale che ognuno di loro ha ricoperto nel movimento per i diritti civili e nella rivoluzione culturale degli anni 60. Più di 40 anni dopo, le loro conversazioni sulle ingiustizie razziali e religiose e sulla responsabilità personale hanno ancora grande valore.

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO (COMING 2 AMERICA) (Amazon Original) Disponibile su Prime Video dal 5 Marzo 2021

Attesissimo sequel dell’iconica commedia Il principe cerca moglie (1988), divenuta poi un cult e grande successo al box office con oltre 288 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo. Nel rigoglioso regno di Zamunda, Re Akeem (Eddie Murphy) è appena stato incoronato e con il suo fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) intraprende una nuova ed esilarante avventura che li porta ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

BLISS (Amazon Original)

Una sorprendente storia d’amore incentrata sul neo-divorziato Greg, la cui vita cade a pezzi, e sul suo incontro con l’incantevole Isabel, una donna che vive per strada ed è convinta che il mondo che la circonda, così inquinato e corrotto, non sia reale. La donna crede di vivere in una simulazione brutta e ostile dentro un mondo che invece è bello, pacifico e beato. Greg, inizialmente dubbioso, si ritroverà alla fine a scoprire che forse le folli teorie cospirazioniste di Isabel nascondono un fondo di verità.

GOVERNANCE – TUTTO HA UN PREZZO

Renzo Petrucci, manager brillante e senza scrupoli, è costretto ad abbandonare l’incarico di direttore generale di un gruppo petrolifero dopo un’inchiesta per corruzione. Convinto che a tradirlo sia stata una giovane collega, Renzo prepara la sua vendetta ma la situazione gli sfugge di mano…

UNA RELAZIONE

Tommaso (Guido Caprino) e Alice (Elena Radonicich) sono una coppia da quindici anni – non sposati e senza figli, lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l’unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece i Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo in modo graduale, senza rompere, restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché́ le persone cambiano. E nessun cambiamento è, nè può essere, indolore.

THE MAP OF TINY PERFECT THINGS (Amazon Original)

Un adolescente vive felicemente la stessa giornata in un loop temporale infinito. Ma il suo mondo sarà sconvolto dall’incontro con una ragazza come lui bloccata in una distorsione temporale. Quello che segue è una storia d’amore con un twist fantastico, in cui i due tenteranno di capire come – e se – sfuggire da questa giornata senza fine.

THE BOY FROM MEDELLIN (Amazon Original)

The Boy from Medellín offre un accesso senza precedenti alla superstar internazionale J Balvin nei giorni che precedono il concerto più importante della sua carriera – una performance sold-out nella sua città natale, Medellin, in Colombia. Un film profondamente immersivo e incentrato sul suo protagonista, girato da un team internazionale tra la Colombia e New York, che offre uno sguardo inedito sui momenti più importanti ed emozionanti della vita di una delle star più grandi al mondo.

RUN SWEETHEART RUN (Amazon Original)

Un appuntamento al buio diventa un incubo di violenza e la protagonista, braccata, si dà alla fuga verso casa attraversando Los Angeles a piedi.

TOM CLANCY’S WITHOUTH REMORSE (Amazon Original)

Without Remorse segue le avventure dell’agente John Clark, conosciuto anche con il nome di John Terrence Kelly, un ex Navy SEAL che lavora per la CIA.

THE VOYEURS (Amazon Original)

Quando Pippa e Thomas si trasferiscono nel loro appartamento dei sogni, notano che le loro finestre si affacciano direttamente sull’appartamento di fronte, ritrovandosi testimoni della volubile relazione dell’avvenente coppia che vive nell’altro lato della strada. Ma quando proveranno ad intervenire in maniera anonima nelle loro vite, metteranno involontariamente in moto una catena di eventi che culmineranno in un totale disastro.