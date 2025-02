Cynthia Erivo: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Tra le più talentuose e versatili attrici oggi presenti ad Hollywood, Cynthia Erivo si è distinta grazie ad alcuni ruoli in film di vario genere, dimostrando sempre una presenza scenica invidiabile. Da Harriet fino al recente Wicked, le sue interpretazioni hanno emozionato e coinvolto spettatori di ogni parte del mondo e la sua generosità come interprete le ha fatto guadagnare un ampio seguito. Ora che si è nuovamente affermata come una delle più talentuose donne di spettacolo del momento, la sua carriera risulta essere in continua e inarrestabile ascesa.

Ecco 10 cose che forse non sai di Cynthia Erivo

I film e i programmi TV di Cynthia Erivo

1. Ha recitato in celebri film. Erivo debutta come attrice in 7 sconosciuti a El Royale (2018), per poi recitare in Widows – Eredità criminale (2018), accanto a Viola Davis, e in Harriet (2019), con cui ottiene la sua prima candidatura all’Oscar come Miglior attrice. In seguito ha recitato in Chaos Walking (2021), Pinocchio (2022), con Tom Hanks, Drift (2023) e Luther: Verso l’inferno (2023). Nel 2024 è protagonista di Wicked nel ruolo di Elphaba, ruolo che riprenderà anche in Wicked: For Good (2025).

2. Ha recitato in alcune note serie TV. Oltre al cinema, Erivo si è dedicata anche al piccolo schermo, comparendo in modo più o meno esteso in alcune serie TV. In particolare si ricordano Chewing Gum (2015), Mr Selfridge (2016), The Tunnel (2016) e Broad City (2017-2019). Ha poi recitato negli 8 episodi della miniserie The Outsider (2020), con protagonista Ben Mendelsohn, mentre nel 2021 interpreta Aretha Franklin nella terza stagione di Genius. Nel 2022, infine, prende parte ad un episodio della serie Roar.

Le candidature di Cynthia Erivo

3. Ha ottenuto importanti riconoscimenti. Da quando ha intrapreso la sua carriera nel mondo della recitazione e della musica, Erivo ha raggiunto importanti risultati. Ha ad esempio vinto un premio Grammy, un Tony Awards e un Critics Choice Awards a fronte di 8 nomination. Erivo è poi una tre volte candidata all’Oscar, di cui una per la Miglior canzone originale Stand Up e due volte come Miglior attrice (per Harriet e Wicked). Ciò fa di lei l’unica attrice nera ad aver avuto più di una nomination in questa categoria dopo Viola Davis.

Cynthia Erivo e Ariana Grande in Wicked

4. Ha contribuito all’aspetto del suo personaggio. Cynthia Erivo ha contribuito a diverse parti dell’aspetto di Elphaba, in particolare ai capelli e alle unghie (sempre importanti nel look della Erivo): “Sapevo che volevo che Elphaba avesse delle micro-trecce e che avesse un set completo di unghie, come cenno alla mia cultura e al mondo di Oz. Ho immaginato che le sue unghie facessero parte della sua magia: le crescevano da sole e lei non aveva ancora scoperto perché, come la sua pelle verde”.

5. Condivide diversi tatuaggi con la sua co-protagonista. Nel corso delle riprese, Ariana Grande e Cynthia Erivo hanno stretto un’amicizia molto forte, che hanno poi continuamente ribadito anche ben oltre il set del film. Le due, inoltre, proprio per celebrare questo set così speciale per loro, hanno rivelato di essersi fatte tatuare a tema Wicked in ben dieci occasioni.

Cynthia Erivo canta Defying Gravity in Wicked

Uno dei brani più celebri del film è La gravità non sarà un limite (Defying Gravity). Al momento delle riprese, Erivo ha canta questa canzone dal vivo sul set nel film, cosa che ha permesso all’intera scena di risultare ancor più realistica e coinvolgente.

Le canzoni di Cynthia Erivo

7. È un’apprezzata cantante. Oltre ad essere attrice, Erivo è anche una cantante con all’attivo diversi brani di grande successo. Ad oggi ha pubblicato un solo album, nel 2021, dal titolo Ch. 1 Vs. 1. Prima di questo ha però inciso anche un EP, nel 2020, dal titolo She Is Risen, Vol. 2, mentre nel 2024 viene pubblicato Wicked: The Soundtrack, la colonna sonora del film con all’interno le canzoni cantate da Erivo e Ariana Grande. Ha poi inciso diversi singoli, come God Only Knows e When You Believe.

Cynthia Erivo candidata all’Oscar per Stand Up

Uno dei brani per cui Erivo è maggiormente famosa è però Stand Up, contenuto nel film Harriet. Per questo brano, l’attrice e cantante è stata nominata all’Oscar nella categoria Miglior canzone originale, rendendola una delle pochissime a poter vantare una nomination sia in questa categoria che in quella per Miglior attrice protagonista.

Perché Cynthia Erivo non hai i capelli?

8. Si è rasata i capelli per un ruolo. Per aiutare i team di parrucchieri e truccatori del film Wicked, Cynthia Erivo ha deciso di rasarsi i capelli. Parlando poi con Elle UK, Cynthia ha parlato dei commenti che ha ricevuto su questa sua scelta. Ha detto: “Continuo a notare persone che dicono: perché è calva? Deve farsi una parrucca. Perché vi dà così fastidio che io non voglia andare in giro con i capelli biondi? Mi piace la mia testa calva. Non c’è niente di sbagliato nei miei capelli. Crescono molto velocemente. È solo che mi piace il mio viso”.

Cynthia Erivo ha un partner?

9. È molto riservata. L’attrice si è sempre dimostrata attenta a mantenere privata la sua vita fuori dal set. Sono infatti rare le occasioni in cui ha fatto sapere suoi aspetti personali. Tra queste c’è sicuramente quando nel 2022 si è dichiarata bisessuale. Ad oggi sappiamo però anche che è impegnata in una relazione con l’attrice e produttrice Lena Waithe, vista in Ready Player One e Master of None.

L’età e l’altezza di Cynthia Erivo

10. Cynthia Erivo è nata l’8 gennaio 1987 a Stockwell, Londra, Regno Unito. L’attrice e cantante è alta complessivamente 1,54 metri.

