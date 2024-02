Con Madame Web che, distribuito all’inizio del mese, ha raccolto recensioni estremamente negative, come Morbius prima di lui, i film del Sony’s Spider-Man Universe continuano a raccogliere risultati contrastanti se non pessimi, come con quest’ultimo nuovo film. Al di fuori dei film animati dedicati a Miles Morale, la Sony Picture si sta dunque dimostrando poco incisiva nel realizzare lungometraggi adatti ai supereroi e ad oggi solo Venom è riuscito ad ottenere più di un film. Tuttavia, dei film fino ad oggi distribuiti – ma tenendo in considerazione anche quelli che arriveranno prossimamente – ci sono alcuni personaggi del SSU che meriterebbero una seconda possibilità all’interno del MCU. Scopriamo quali.

5 Carnage Ad oggi Venom: La furia di Carnage è ritenuto uno dei miglior film Marvel della Sony. Il sequel, diretto da Andy Serkis, ha fatto qualche passo falso dal punto di vista creativo, ma quando Carnage si è scatenato, è stato come vedere i fumetti prendere vita. Il rating PG-13 di questo film ha tuttavia smorzato il potenziale del celebre villain e Woody Harrelson non si è rivelato la scelta giusta per il ruolo. Tuttavia, i Marvel Studios potrebbero ingaggiare un nuovo Carnage e ricominciare con un adattamento di "Maximum Carnage" o un'altra delle storie dedicate al personaggio.