Avengers 5: 6 cattivi che dovrebbero unirsi (o sostituire) a Kang il Conquistatore

Mephisto

Si dice che il diavolo dell’Universo Marvel, Mefisto, farà il suo debutto nel MCU in Ironheart, come parte di un’esplorazione di ciò che accade quando la scienza incontra la magia. Se questa si rivelasse un’introduzione efficace per il cattivo, non c’è motivo di pensare che non possa essere una minaccia multiversale in Avengers 5.

Potrebbe essere un alleato doppiogiochista, così come una volta ha servito Thanos, per poi tradire Kang nel tentativo di portare l’Inferno non solo su Terra-616, ma su tutte le Terre. Mefisto è un personaggio dal potenziale infinito e questa è l’occasione perfetta per i Marvel Studios di inserirlo in diverse storie.