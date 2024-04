Deadpool & Wolverine: 7 cameo non confermati che potremmo (vorremmo) vedere nel film

7 Magik (Anya Taylor-Joy)

Colosso tornerà in Deadpool & Wolverine, e sarebbe un’occasione mancata non coinvolgere in qualche modo sua sorella, Illyana Rasputin, in questa storia.

Che si tratti delle sue capacità di saltare da una dimensione all’altra o del fatto che Anya Taylor-Joy è un talento straordinario che non manca mai di avere un impatto sullo schermo, Magik di The New Mutants potrebbe essere davvero un personaggio interessante da vedere, anche se solo per un breve cameo.