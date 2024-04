Ripley: la spiegazione del finale fatta dal creatore e dagli interpreti

5 Cosa succede a Dickie Greenleaf?

Tom si reca in Italia su richiesta del padre di Dickie (Kenneth Lonergan), che lo ingaggia per convincere Dickie a tornare a casa dalla sua lunga vacanza italiana. Tom non ha molta fortuna: l’espatriato americano è perfettamente felice di dipingere nel villaggio di Atrani, dove vive con la sua fidanzata scrittrice, Marge Sherwood (Dakota Fanning). Ma Tom riesce a entrare nelle grazie di Dickie in un modo insolito: dice la verità, gettando il padre di Dickie sotto l’autobus e ammettendo ciò per cui è stato pagato.

Per Dickie, questo è sufficiente per accettare Tom nella sua cerchia ristretta. “[Dickie] si nasconde in Italia, fa una specie di Hemingway o di Gertrude Stein o altro e cerca di ricrearsi come artista bohémien“, racconta Flynn a Tudum. “Si vergogna di ciò che è, cioè un nouveau riche“. Quindi l’idea di fare amicizia con l’impiegato del padre e di mettere in difficoltà il suo vecchio fa ridere Dickie, finché Tom non si lascia coinvolgere un po’ troppo dalla relazione.

“Credo che ami Dickie“, ha detto Scott. Ma “non è specificato quale sia la natura di questo amore dal punto di vista di Tom“. Scott ha apprezzato la natura indefinita della relazione. “Penso che con Tom sia molto importante capire che non è una persona che può essere etichettata“, ha detto. “Penso che sia molto importante non trovare una piccola scatola in cui metterlo“.

Per Flynn, i sentimenti di Tom erano più chiari. “Tom arriva e ha queste idee sulla profondità della loro amicizia rispetto al legame che hanno Dickie e Marge“, dice Flynn. “Vuole qualcosa di più. Vuole essere lui, e non sa cosa fare“.

Quando Dickie scopre che Tom indossa i suoi vestiti, il rapporto tra i due inizia ad arrossire. Ben presto Tom è stato estromesso dai piani natalizi di Marge e Dickie e, non tanto velatamente, allontanato dalle loro vite. Un’ultima fuga a Sanremo finisce nel sangue, quando Tom colpisce a morte Dickie durante una gita in barca e lo butta senza tante cerimonie in mare. Qualunque cosa fossero l’uno per l’altro – amici, coinquilini, qualcosa di più – è finita.