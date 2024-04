Tutto quello che abbiamo scoperto su Deadpool & Wolverine, Captain America: Brave New World dal CinemaCon

4 La missione di Deadpool

Dopo che Wade Wilson è stato portato alla TVA in Deadpool & Wolverine, incontra Mr. Paradox e scopre che, sì, sono stati proprio i suoi viaggi nel tempo in Deadpool 2 a metterlo nel loro radar. Tuttavia, non è per questo che si trova lì.

Il Mercenario Chiacchierone è stato scelto per uno scopo più alto: salvare la “Sacra Linea del Tempo” e vendicarla. Paradox potrebbe essere uno degli agenti della TVA che vogliono distruggere le linee temporali divergenti per ripristinare l’unica vera versione che conosciamo come Terra-616?

Qualunque sia il caso, Deadpool riesce a dare un’occhiata al suo futuro “lontano” (che vede un Thor in lacrime che piange il mercenario caduto). A questo punto, l’antieroe decide di entrare nella “più grande linea temporale di tutte” e dichiara: “Beccati questo, Fox! Vado a Disneyland!”.