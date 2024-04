Thunderbolts*: Kevin Feige conferma che l’asterisco è parte ufficiale del titolo

Thunderbolts*, l’ultimo film corale del Marvel Cinematic Universe, ha appena ricevuto un interessante aggiornamento. Giovedì, durante il panel dei Marvel Studios al CinemaCon, Kevin Feige ha confermato che il titolo ufficiale del film è Thunderbolts*. L’asterisco è stato aggiunto per la prima volta al titolo in un video sul set fatto dalla star Florence Pugh il mese scorso, poi condiviso ufficialmente dai Marvel Studios. Secondo Feige, il motivo di questa leggera modifica del titolo sarà spiegato una volta che il film sarà uscito nel mondo il prossimo anno.

Questa conferma contribuire naturalmente ad alimentare le speculazioni sul fatto che la squadra del film potrebbe davvero cambiare il proprio nome in Dark Avengers o qualche altra variante. “Sì, noterete l’asterisco su Thunderbolts*“, ha spiegato Feige. “Questo è il titolo ufficiale dei Thunderbolts* e non ne parleremo più fino all’uscita del film“, ha affermato il capo dei Marvel Studios.

“Yes, you’ll notice the asterisk on Thunderbolts. That is the official title of Thunderbolts and we won’t talk more about that until after the movie comes out.” #CinemaCon pic.twitter.com/lN2lqS5Jog

— BD (@BrandonDavisBD) April 11, 2024