Hugh Jackman ha interpretato Wolverine per la prima volta in X-Men del 2000 e, nonostante abbia detto addio al ruolo in Logan 17 anni dopo, è pronto a riprenderlo in Deadpool e Wolverine, in uscita quest’estate.

Probabilmente poi tornerà in Avengers: Secret Wars, segnando il suo addio definitivo al personaggio. I Marvel Studios riavvieranno quindi il franchise degli X-Men, ma a questo punto sarà arrivato il momento di un nuovo James “Logan” Howlett. Chi potrebbe essere il degno erede di Jackman? Ecco qualche proposta: