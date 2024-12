8 modi in cui il film Conclave cambia il libro: Le principali differenze spiegate

Conclave è un adattamento cinematografico del romanzo ricco di suspense di Robert Harris, anch’esso intitolato Conclave. Il film è incentrato sulle intricate vicende politiche di un’elezione papale e su tutti i retroscena che accompagnano un evento del genere. Gli adattamenti apportano spesso modifiche per adattarsi meglio al loro mezzo, e Conclave non fa eccezione. Il film rimodella vari elementi del libro, tra cui i nomi dei personaggi, le nazionalità e persino la struttura della trama, portando una nuova prospettiva all’opera di Harris. Sebbene il fantastico colpo di scena finale di Conclave e gli altri elementi migliori rimangano, i cambiamenti apportati dal film meritano comunque di essere discussi.

Sebbene le modifiche apportate a Conclave non cambino l’essenza della storia, che è un’impressionante realizzazione cinematografica, esse hanno un impatto sul tono e sullo stile. Le modifiche si allineano maggiormente al ritmo e ai requisiti visivi di un film thriller, oltre a rappresentare meglio le nazionalità degli attori che interpretano i ruoli. Modificando dettagli come le origini e i tratti dei personaggi chiave, i registi creano una nuova dinamica tra i cardinali, aggiungendo una dinamica unica rispetto al libro. Anche con questi cambiamenti, il Conclave mantiene l’essenza della visione di Harris: un’esplorazione della fede, del potere e della fragilità umana.

8 Il cardinale Lawrence ha un nome diverso nel libro del Conclave Nel libro, il nome del protagonista è Cardinale Lomeli, mentre nel film si chiama Cardinale Lawrence. Il nome Lomeli è di origine italiana, con legami storici con regioni come la Lombardia, un’area culturalmente ricca e nota per i suoi contributi all’arte, alla politica e alla tradizione cattolica. Il cognome è relativamente raro, essendo il 13.136° cognome più comune al mondo, ed è spesso associato a un’ascendenza italiana (via Forebears). Il nome Lomeli è probabilmente un sottile ma significativo accenno al background del personaggio, indicando che la sua prospettiva e le sue azioni sono radicate nella cultura italiana e in un legame di lunga data con il Vaticano. Circa 355.916 persone hanno il cognome Lawrence, mentre solo 42.681 persone hanno il cognome Lomeli. Sorprendentemente, è il Messico ad avere il maggior numero di persone con il cognome Lomeli, non l’Italia, anche se il nome è di origine italiana. Il nome Lorenzo, invece, deriva dal latino Laurentius, che significa “da Laurentum ‘ o ’coronato di alloro ” , con origini che risalgono all’antica Roma. Storicamente, San Lorenzo, martire venerato nella tradizione cristiana, incarna il coraggio e la devozione, conferendo al nome una risonanza universale. A differenza di Lomeli, Lawrence è ampiamente riconosciuto in molte culture, offrendo un’identità neutra e in qualche modo senza tempo che può interessare un pubblico più ampio. Scegliendo Lawrence nel film, l’adattamento pone l’accento su una figura più universalmente relazionabile, il cui carattere potrebbe essere percepito senza forti legami con un’eredità specifica.

7 Il Conclave ha reso Bellini americano invece che italiano Nel passaggio dalla pagina allo schermo, il cardinale Bellini subisce un significativo cambio di nazionalità, passando da italiano nel romanzo ad americano nel film. Questa modifica aggiunge un livello alternativo al Conclave, spostando le dinamiche all’interno del Vaticano con l’introduzione di un personaggio la cui nazionalità contrasta con le tradizioni europee al centro della Chiesa. Nel libro di Harris, l’origine italiana di Bellini rafforza il suo legame con le radici storiche e culturali della Chiesa cattolica, radicandolo nelle sue abitudini e credenze di lunga data. La decisione di americanizzare Bellini (Stanley Tucci) è probabilmente un tentativo di evidenziare la natura globale della Chiesa cattolica nel XXI secolo, creando un personaggio che incarna l’espansione dell’influenza della Chiesa al di là dell’Europa e che ha una mentalità americana più progressista e liberale . Rendendo Bellini americano, il film introduce un personaggio il cui punto di vista e le cui esperienze divergono da quelle delle sue controparti europee. La decisione di americanizzare Bellini è probabilmente un tentativo di evidenziare la natura globale della Chiesa cattolica nel XXI secolo, creando un personaggio che incarna l’espansione dell’influenza della Chiesa oltre l’Europa e che ha una mentalità americana più progressista e liberale. Questo cambiamento non solo aumenta la relatività di Bellini per il pubblico americano, ma introduce anche una nuova dinamica nella trama, esplorando come diversi contesti culturali possano plasmare le prospettive all’interno di una fede condivisa.

6 Il Conclave cambia la posizione di Benítez come cardinale Un altro cambiamento notevole dal libro al film è il trasferimento della regione di servizio del cardinale Benítez. Nel romanzo di Harris, Benítez è un cardinale che presta servizio a Baghdad, la capitale dell’Iraq. Tuttavia, nel film Conclave, la sua posizione è cambiata: non presta servizio a Baghdad, in Iraq, ma a Kabul, in Afghanistan. Sebbene entrambi i Paesi siano effettivamente territori pericolosi, ci sono alcune potenziali ragioni per cui i registi hanno deciso di modificare il luogo in cui Benítez presta servizio. Tuttavia, la ragione più comprensibile di questo cambiamento è che, negli ultimi anni, Kabul è stata molto più pericolosa di Baghdad. Il cambiamento aumenta la posta in gioco della servitù di Benítez e mostra fino a che punto è disposto a spingersi per la Chiesa cattolica. Sebbene Baghdad, in Iraq, rimanga ancora un luogo pericoloso, il cambiamento è stato una scelta fantastica da parte dei registi, in quanto continua a presentare il motivo per cui il Cardinale Benítez di Conclave merita il ruolo di Papa per le sue azioni incredibilmente coraggiose.

5 Isabella Rossellini in Conclave – Cortesia Eagle Pictures Suor Agnes è molto più presente nel film Nel romanzo originale di Harris, Suor Agnes è un personaggio minore, che appare solo occasionalmente e funge da sottile presenza di sfondo. Tuttavia, il film Conclave eleva Suor Agnes a un ruolo molto più prominente, permettendo al suo personaggio di influenzare significativamente la trama. L’ampliamento del tempo a disposizione sullo schermo non solo aggiunge profondità al personaggio, ma fornisce anche una prospettiva femminile unica all’interno del mondo del Vaticano dominato dagli uomini, e la scena in cui interrompe i battibecchi dei cardinali rappresenta il suo momento migliore. Rendendola una figura più centrale, il film arricchisce la narrazione: Il coinvolgimento di Suor Agnes aumenta il livello di intrigo e di sottile tensione, poiché le sue interazioni con gli altri personaggi rivelano strati nascosti di manovre politiche e motivazioni personali. Questa maggiore enfasi su Suor Agnes permette inoltre al film di esplorare i temi del genere e dell’influenza all’interno della Chiesa, mettendo in luce i ruoli che le donne svolgono negli affari del Vaticano. Il suo ruolo ampliato riflette l’intento dei registi di aggiungere complessità e una sensibilità moderna alla trama, trasformando un personaggio precedentemente secondario in una componente essenziale del tessuto narrativo del film.

4 Il cardinale Lawrence ha un’origine diversa nel libro Sebbene il cambiamento della nazionalità di Lawrence in inglese possa sembrare una modifica di poco conto, l’alterazione testimonia il diverso approccio dell’adattamento alla presentazione dei personaggi. Nel romanzo, l’eredità italiana di Lomeli è una parte sottile ma significativa della sua identità, che lo lega profondamente alle tradizioni del Vaticano e infonde al suo personaggio una certa gravitas. La scelta di cambiare il suo nome in Cardinal Lawrence (Ralph Fiennes) per il film riflette probabilmente il fatto che l’attore non è italiano. Questo cambiamento influisce sul modo in cui il pubblico lo percepisce: Lomeli porta con sé un senso di identità culturale italiana e un peso storico, mentre Lawrence offre un ritratto più neutro e anglicizzato. Tuttavia, molti altri personaggi mantengono la loro identità italiana, come il cardinale Tedesco (Sergio Castellitto), e questo non offusca la diversità che il libro mostrava. Anzi, il cambiamento è più che benvenuto, dato che l’interpretazione di Ralph Fiennes del Cardinale Lawrence del Conclave è degna di un Oscar ed è difficile immaginare un attore che abbia interpretato il ruolo in modo migliore.

3 Il Cardinale Lawrence è molto più vecchio nel libro rispetto al Conclave Nel romanzo, il cardinale Lomeli è rappresentato come una figura invecchiata, che porta il peso fisico ed emotivo dei suoi anni all’interno della Chiesa. La sua età è un elemento significativo nella rappresentazione di Harris, che influenza la sua percezione, le sue azioni e le sue risposte alle sfide dell’elezione papale. Viene rappresentato come un uomo fragile e contemplativo, con una qualità introspettiva che aggiunge profondità alle sue interazioni e decisioni. Tuttavia, per il film, che vuole essere più un thriller teso, questo approccio non era l’ideale. Al contrario, i lfilm Conclave ritrae il cardinale Lawrence come più vigoroso e giovane. Questo adattamento gli permette di impegnarsi in modo più dinamico nello svolgimento della trama, enfatizzando l’azione rispetto all’introspezione. Il ritratto più giovane si allinea al ritmo e al tono del film, trasformandolo in un personaggio in grado di navigare con facilità nei rapidi sviluppi della storia. Mentre l’anziano Lomeli del libro porta con sé un senso di gravitas e vulnerabilità, il giovane Lawrence del film offre un personaggio più attivo e avvincente. Questa differenza modifica il modo in cui il pubblico si relaziona con lui, scambiando l’introspezione con un ritratto più accessibile e coinvolgente, adatto al formato del thriller.

2 La nazionalità del cardinale Benítez è diversa nel libro del Conclave In Conclave, uno degli adattamenti degni di nota dal libro al film è la nazionalità del cardinale Benítez, che passa dalle Filippine del romanzo di Robert Harris al Messico dell’adattamento cinematografico. Nel libro, le origini filippine di Benítez lo collocano nel contesto del Sud-Est asiatico, una regione in cui il cattolicesimo ha forti radici ed è profondamente radicato nel paesaggio culturale. L’eredità cattolica delle Filippine risale a secoli fa, aggiungendo un livello di autenticità e significato culturale al suo personaggio, che rappresenta una voce influente dell’Asia all’interno dell’assemblea globale del Vaticano. Secondo i rapporti internazionali del Dipartimento di Stato americano, sia le Filippine che il Messico sono cattolici al 78%. La scelta del film di rendere messicano il cardinale Benítez introduce una dinamica molto simile, spostando l’origine del suo personaggio in America Latina, dove il cattolicesimo è anch’esso dominante e culturalmente risonante. Il Messico è una grande roccaforte cattolica con una storia unica legata all’evoluzione del cattolicesimo e al suo ruolo significativo nel plasmare la società. Questo cambiamento mantiene la stessa energia del libro, ma si allinea al fatto che Carlos Diehz è messicano e non filippino. Il passaggio alla nazionalità messicana contribuisce a evidenziare una prospettiva familiare di impatto globale, sottolineando la diversità della fede all’interno del contesto internazionale del Vaticano.