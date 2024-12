Superman: 17 personaggi e Easter Eggs nel trailer del film di James Gunn

Il primo trailer di Superman dello sceneggiatore e regista James Gunn segna il debutto ufficiale del nuovo Uomo d’Acciaio interpretato da David Corenswet, dell’amore della vita di Superman, Lois Lane (Rachel Brosnahan), e dell’acerrimo nemico di Superman, Lex Luthor (Nicholas Hoult).

Per la prima volta in live-action, il franchise cinematografico Superman viene lanciato nello stesso universo cinematografico di decine e decine di metaumani e creature superpotenti che vanno da personaggi famosi di per sé ad altri totalmente oscuri per il grande pubblico. E di seguito ecco tutti e 17 i personaggi e il luoghi dei fumetti DC che vediamo nel primo trailer del film che inaugura il DCU.

17 Rachel Brosnahan è Lois Lane in Superman. Cortesia di DC Studios Lois Lane La star di “The Marvelous Mrs. Maisel” Rachel Brosnahan fa il suo debutto come Lois Lane, l’interesse amoroso di Clark e sua collega reporter al Daily Planet. Lois è una giornalista intelligente e coraggiosa, ma spesso non si rende conto che Clark e Superman sono la stessa persona. Brosnahan è l’ultima star a interpretare Lois, dopo Amy Adams, Margot Kidder, Teri Hatcher, Kate Bosworth e altre.

16 Nicholas Hoult è Lex Luthor in Superman. Cortesia di DC Studios Lex Luthor Nicholas Hoult, che ha recentemente recitato in Nosferatu e Giurato #2, è la nemesi definitiva di Superman, il calvo e super intelligente Lex Luthor. Considerato uno dei cattivi più iconici di tutti i tempi, Lex è l’amministratore delegato assetato di potere della LexCorp che spesso rappresenta la minaccia più grande per Superman. Hoult si unisce a una lista di attori che hanno interpretato il ruolo, tra cui Jesse Eisenberg, Gene Hackman, Kevin Spacey, Jon Cryer, Michael Cudlitz e altri.

15 LuthorCorps in Superman. Cortesia di DC Studios LuthorCorp Lex Luthor gestisce la LuthorCorp, la sua società da miliardi di dollari fondata da suo padre. Nei fumetti, in seguito viene rinominato LexCorp e si trova nel cuore di Metropolis.

14 Kripto in Superman. Cortesia di DC Studios Krypto Abbiamo saputo lo scorso ottobre che il migliore amico canino di Superman, Krypto, sarebbe apparso nel film. James Gunn ha rivelato che il suo cane adottato Ozu lo ha ispirato mentre scriveva “Superman“. “Ricordo di aver pensato, ‘Cavolo, quanto sarebbe difficile la vita se Ozu avesse dei superpoteri?’ – e così Krypto è entrato nella sceneggiatura e ha cambiato la forma della storia mentre Ozu stava cambiando la mia vita”, ha scritto Gunn. “Quale momento migliore per far debuttare il non-così-bravo-bravo-ragazzo Krypto”.

13 Nathan Fillion è Guy Gardner in Superman. Cortesia di DC Studios Guy Gardner Nathan Fillion sfoggia il taglio a scodella dai capelli rossi nei panni del membro delle Lanterne Verdi Guy Gardner. Come membro del Corpo delle Lanterne Verdi, una forza di polizia spaziale galattica, Guy può volare e creare costrutti di luce verde dal suo anello. Oltre al taglio a scodella, è noto per il suo atteggiamento arrogante. Fillion dovrebbe riprendere il ruolo nella serie HBO Lanterns, che vede protagonisti Aaron Pierce e Kyle Chandler nei panni dei famosi Lantern John Stewart e Hal Jordan.

12 Isabela Merced è Hawkgirl in Superman. Cortesia di DC Studios Hawkgirl Isabela Merced (Alien: Romulus, Madame Web) interpreta l’eroina alata Hawkgirl. Molte donne hanno preso il mantello di Hawkgirl e tutte hanno grandi ali da uccello e brandiscono una mazza di metallo Nth. Aldis Hodge ha precedentemente interpretato Hawkman in Black Adam.

11 Edi Gathegi è Mister Terrific in Superman. Cortesia di DC Studios Mister Terrific Edi Gathegi interpreta Mister Terrific, una delle persone più intelligenti del pianeta e un maestro inventore. Indossa una maschera a forma di T sul viso e usa una varietà di gadget high-tech.

10 David Corenswet è Clark Kent in Superman. Cortesia di DC Studios Clark Kent Clark Kent è l’alter ego nerd e con gli occhiali di Superman che lavora anche al Daily Planet. La maggior parte della gente non si rende conto che Clark e Superman sono la stessa persona, fatta eccezione per Lois Lane.

9 Clark Kent e Jonathan Kent in Superman. Cortesia di DC Studios Jonathan Kent Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano Jonathan e Martha Kent, noti come Pa e Ma Kent, che adottano il giovane ragazzo kryptoniano quando atterra nella loro fattoria del Kansas. In precedenza erano stati interpretati da Kevin Costner e Diane Lane nei film L’Uomo D’Acciaio di Zack Snyder.

8 Fattoria Kent in Superman. Cortesia di DC Studios La Fattoria Kent Jonathan e Martha Kent vivono in Kansas e crescono un giovane Superman come se fosse loro figlio dopo che è atterrato dal lontano pianeta di Krypton.

7 Anthony Carrigan è Metamorpho in Superman. Cortesia di DC Studios Metamorpho Anthony Carrigan (“Barry”) è Metamorpho, che può trasformare il suo corpo in vari elementi. Nei fumetti, Metamorpho può allungarsi come la gomma, trasformarsi in liquidi o gas e acquisire una forza simile a quella della roccia. Carrigan in precedenza ha interpretato il cattivo di Batman Mr. Zsasz nella serie “Gotham“.

6 Stagg Industries in Superman. Cortesia di DC Studios Stagg Industries Stagg Industries è un’altra mega-corporazione gestita dal miliardario antagonista Simon Stagg. Nei fumetti, la figlia di Simon, Sapphire, si innamora di Rex Mason (interpretato da Anthony Carrigan), e Simon è responsabile della trasformazione di Rex nell’eroe sfigurato Metamorpho.

5 Il Daily Planet in Superman. Cortesia di DC Studios The Daily Planet The Daily Planet è il giornale in cui lavorano Clark, Lois, Jimmy Olsen, Steve Lombard e Cat Grant. Perry White, interpretato da Wendell Pierce, è il caporedattore. L’edificio è noto per il suo globo sul tetto appuntito, che si vede anche all’ingresso.

4 La redazione del Daily Planet in Superman. Cortesia di DC Studios Jimmy Olsen, Steve Lombard e Cat Grant Skylar Gisondo è il fotografo Jimmy Olsen, che lavora al Daily Planet. Jimmy è spesso rappresentato come uno stretto collega di Clark e Lois ed è apparso in diversi altri adattamenti di “Superman”. Beck Bennett, ex allievo di “Saturday Night Live”, interpreta il reporter del Daily Planet Steve Lombard. Steve è spesso raffigurato come un reporter sportivo e rivale di Clark. Mikaela Hoover è la collega reporter del Daily Planet Cat Grant. Nei fumetti, a volte è un interesse amoroso per Clark o Jimmy Olsen.

3 La fortezza della solitudine in Superman. Cortesia di DC Studios Fortezza della Solitudine La Fortezza della Solitudine è il quartier generale privato di Superman situato nell’Artico. La base segreta è fatta di enormi frammenti di ghiaccio e lontana dall’umanità.

2 Kelex in Superman. Cortesia di DC Studios Kelex Superman sembra piuttosto emozionato per un robot distrutto, ed è possibile che si tratti di Kelex, personaggio dei fumetti. Kelex era un droide servitore di Krypton che in seguito diventa custode della Fortezza della Solitudine. Se venisse distrutta, reciderebbe una delle ultime connessioni con il pianeta natale di Superman, il che rende logico che l’Uomo d’Acciaio reagirebbe male.