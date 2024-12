Castle Falls: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film

Dei tanti film d’azione di serie B prodotti ogni anno, la maggior parte dei quali vengono poi spesso distribuiti direttamente in home-video (come ad esempio White Elephant o Fortress), Castle Falls è uno dei più degni di nota. Film del 2020 diretto ed interpretato dall’iconico Dolph Lundgren (l’Ivan Drago di Rocky IV), specializzatosi in questo genere di opere, Castle Falls ha il pregio di saper sfruttare adeguatamente la sua quasi unica ambientazione, un pericoloso edificio in via di demolizione al cui interno si trova un vero e proprio tesoro.

Con abili sequenze d’azione magnificamente coreografate, Castle Falls offre dunque un’esperienza di visione particolarmente soddisfacente, dotata di sano intrattenimento, solidi colpi di scena e un uso degli spazi capace di trasmettere tutta la tensione e la pericolosità della vicenda. Passato in sordina per via della pandemia di Covid-19, il film è stato poi primariamente distribuito in home-video, nonostante un breve passaggio in un numero limitato di sale cinematografiche.

Powered by

Per tutti gli appassionati del genere, questo film ispirato ai classici degli anni Ottanta è dunque un titolo da non perdere e grazie al suo passaggio televisivo è ora possibile scoprirlo o riscoprirlo. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alle location. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Castle Falls

Dopo decenni di abbandono, il Castle Heights Hospital, simbolo del passato segregazionista della città in cui si trova, è stato riempito di dinamite ed è pronto per essere demolito. Nessuno sa però che il capo di una gang, Damian Glass, ora in prigione, ha nascosto i 3 milioni di dollari in contanti rubati ai suoi rivali proprio all’interno dell’edificio abbandonato. Il primo a scoprirlo è l’ex pugile ora membro della squadra di demolizione di nome Mike Wade, il quale tenta da subito di recuperare il denaro.

A lui faranno seguito la guardia carceraria Richard Ericson – disposta a tutto pur di pagare le cure per il cancro della figlia – e una spietata banda che sostiene di essere la legittima proprietaria del denaro. Tra le tre parti ha dunque inizio una vera e propria caccia al tesoro senza esclusione di colpi. Avranno però a disposizione solo 90 minuti, dopodiché gli esplosivi si detoneranno e i 3 milioni verranno sepolti per sempre sotto cumuli di macerie, insieme a chiunque non si sia allontanato in tempo da quel luogo.

Il cast di attori

Ad interpretare la guardia carceraria Richard Ericson vi è l’attore Dolph Lundgren, celebre per aver interpretato l’imponente pugile sovietico di nome Ivan Drago nel film Rocky IV, accanto a Sylvester Stallone. Nel ruolo della figlia di Richard, Emily, vi è Ida Sigrid Lundgren, che come si può intuire è la figlia di Dolph, da lui avuta nel 1996. Nel ruolo dell’ex pugile Mike Wade vi è invece l’attore Scott Adkins, visto anche in X-Men le origini: Wolverine nel ruolo dell’Arma XI e in John Wick 4 nel ruolo di Killa Harkan.

Recitano poi nel film gli attori Jim Chandler nel ruolo di Foreman, Kim Delonghi in quello di Kat, Dave Halls in quello di Vince e Kevin Wayne in quello di James. Robert Berlin interpreta il boss Damian Glass, mentre Scott Hunter è suo fratello Deacon Glass. Il wresler e stuntman Luke Hawx, visto anche in successi al botteghino come Logan – The Wolverine e Fast & Furious 8, recita qui nel ruolo di uno dei detenuti.

Dove è stato girato Castle Falls? Ecco le location del film

L’ospedale destinato alla demolizione (chiamato nel film Castle Falls) è stato “interpretato” dall’edificio del Carraway Methodist Medical Center di Birmingham, Alabama, allora in disuso. Il Carraway Hospital fu aperto all’inizio del 1900 come struttura segregata, per poi venire desegregato alla fine degli anni Sessanta. Una grande stella sul tetto, originariamente una decorazione natalizia ma poi mantenuta sull’edificio tutto l’anno, è diventata un simbolo di Birmingham; la stella è ancora visibile in alcune inquadrature di questo film.

All’inizio degli anni Duemila l’ospedale era caduto in difficoltà finanziarie e chiuse definitivamente nel 2008. L’edificio era ancora inutilizzato all’epoca delle riprese del film nel 2020, ma alla fine del 2021 una società immobiliare annunciò l’intenzione di ristrutturarlo per farne un complesso a uso misto chiamato “The Star Uptown”, con riferimento all’elemento più riconoscibile dell’edificio. I graffiti che si vedono all’interno e intorno all’ospedale nel film sono autentici, alcuni dei quali fanno addirittura riferimento alle gang locali di Birmingham, Alabama.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

Sfortunatamente il film non è presente su nessuna delle piattaforme streaming attualmente attive in Italia. È però presente presente nel palinsesto televisivo di sabato 14 dicembre alle ore 21:20 sul canale Rai 4. Di conseguenza, per un limitato periodo di tempo sarà presente anche sulla piattaforma Rai Play, dove quindi lo si potrà vedere anche oltre il momento della sua messa in onda. Basterà accedere alla piattaforma, completamente gratuita, per trovare il film e far partire la visione.