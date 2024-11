Paramount+: i film e le serie tv in uscita a Dicembre 2024

Disponibile dal 28 dicembre – Scritto, prodotto e diretto da John Krasinski, il film combina azione e animazione, e segue una ragazza che, dopo un’esperienza difficile scopre di poter vedere gli amici immaginari delle persone, che sono stati lasciati indietro con la crescita. Grazie al suo dono, inizia un viaggio magico per riunire gli IF dimenticati e i loro bambini. IF è un’avventura in cui credere, perfetta per tutta la famiglia. Con Ryan Reinolds e Caley Fleming.

Disponibile dal 24 dicembre – Il thriller mozzafiato che ha debuttato con quasi 100 milioni di dollari al box office mondiale, stabilendo un record per il miglior incasso d’apertura a livello globale. Mentre Samira (Lupita Nyong’o) torna a casa a New York, un semplice viaggio si trasforma in un incubo spaventoso quando viene attaccata da misteriore creature che cacciano seguendo i suoni. Accompagnata dal suo gatto, Frodo, e da un alleato inaspettato, Eric (Joseph Quinn), Samira intraprende un viaggio pericoloso attraverso una città improvvisamente silenziosa, dove l’unica regola è restare in silenzio per sopravvivere. Djimon Hounsou e Alex Wolff completano il cast di questo thriller carico di suspense.

DEAR SANTA è un film originale Paramount+ diretto da Bobby Farrelly, con la sceneggiatura di Ricky Blitt e del due volte vincitore dell’Oscar© Peter Farrelly. Una storia di Ricky Blitt & Peter Farrelly e Dan Ewen. Il film è prodotto da Peter Farrelly, p.g.a., Bobby Farrelly, p.g.a. e Jeremy Kramer, p.g.a., oltre a Kevin Barnett, Pete Jones e Gretel Twombly. DEAR SANTA è classificato come PG-13 per il linguaggio esplicito. Il film sarà anche inserito nella collezione annuale di Paramount+ “Tis the Season For Streaming”, che raccoglie un’ampia e popolare serie di film amati, episodi stagionali di serie originali di successo e speciali festivi per il divertimento di tutta la famiglia.

Le serie tv in uscita su Paramount+ a Dicembre 2024

The Agency

Disponibile dal 30 novembre – L’attesissimo thriller politico di spionaggio di SHOWTIME, tratto dall’acclamato dramma francese Le Bureau des Legendes, segue Martian (Michael Fassbender), un agente segreto della CIA, a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende. La sua carriera, la sua vera identità e la sua missione si contrappongono al suo cuore, gettando entrambi in un gioco mortale di intrighi internazionali e spionaggio.

Il cast stellare comprende il due volte candidato all’Oscar Michael Fassbender e i series regular Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, Katherine Waterston, John Magaro, Alex Reznik, Andrew Brooke, Harriet Sansom Harris, India Fowler, Saura Lightfoot-Leon, Reza Brojerdi e Richard Gere. Il cast ricorrente comprende anche Adam Nagaitis, Ambreen Razia, Bilal Hasna, David Harewood, Kurt Egyiawan, Ray BLK, Sabrina Wu e Tom Vaughan-Lawlor. Hugh Bonnevilleè e Dominic West si uniranno al cast della serie come guest star. Le Bureau des Legendes è incentrato sulla vita quotidiana e sulle missioni degli agenti del principale servizio di sicurezza esterno francese. Si concentra sul “Bureau des Legendes”, responsabile dell’addestramento e della gestione di agenti sotto copertura in missioni a lungo termine in aree con interessi francesi. Vivendo per anni sotto falsa identità, la missione di questi agenti è quella di individuare e reclutare buone fonti di intelligence. Le Bureau des Legendes è stata creata da Eric Rochant ed è una serie CANAL+ Creation Originale prodotta da TOP – The Originals Productions e Federation Studios.

THE AGENCY è commissionata da Showtime Studios e prodotta in associazione con 101 Studios e Smokehouse Pictures. I produttori esecutivi di THE AGENCY sono Keith Cox e Nina L. Diaz (Showtime/MTV Entertainment Studios); David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari (101 Studios), George Clooney e Grant Heslov (Smokehouse Pictures); Alex Berger (TOP – The Originals Productions); Ashley Stern e Pascal Breton (Federation Studios/Federation Entertainment of America); Michael Fassbender. Jez e John-Henry Butterworth sono scrittori e produttori esecutivi; Joe Wright è produttore esecutivo e regista dei primi due episodi.

Zorro

Disponibile dal 6 dicembre – L’attesissima serie originale ZORRO, interpretata dal premio Oscar Jean Dujardin vanta nel cast internazionale anche l’attore italiano Salvatore Ficarra, oltre ad Audrey Dana, André Dussollier, Eric Elmosnino e Grégory Gadebois.

Nel 1821, Don Diego de la Vega diventa sindaco di Los Angeles per migliorare la sua amata città. Tuttavia, la città si trova in difficoltà finanziarie a causa dell’avidità di un uomo d’affari locale, Don Emmanuel, e i poteri di Diego come sindaco non sono sufficienti per combattere l’ingiustizia. Diego non usa la sua identità di Zorro da 20 anni, ma sembra che non abbia altra scelta che riportare Zorro in vita per il bene comune. Ma Diego lotta per bilanciare la sua doppia identità di Zorro e di sindaco, mettendo a dura prova il suo matrimonio con Gabriella, che è all’oscuro del suo segreto. Riuscirà Diego a salvare il suo matrimonio e la sua sanità mentale in mezzo al caos?

Creata da Benjamin Charbit e Noé Debré, la serie Paramount+ Original è prodotta da Le Collectif 64 (Marc Dujardin) e Bien Sûr Productions (Julien Seul) con France Télévisions, e coprodotta da Panache Productions e Le compagnie cinématographique. Scritta da Benjamin Charbit, Noé Debré e Emmanuel Poulain-Arnaud (Le Test), la serie è diretta da Jean-Baptiste Saurel (Parallèles) e Emilie Noblet (Bis Repetita, Parlement, Les 7 vies de Léa).

In occasione del lancio di ZORRO si aggiungono alla library di Paramount+ nuovi film con i protagonisti Jean Dujardin (THE ARTIST; AGENTE SPECIALE 117 MISSIONE CAIRO; AGENTE SPECIALE 117 MISSIONE RIO; AGENTE SPECIALE 117 ALLERTA ROSSA IN AFRICA NERA) e Salvatore Ficarra (IL 7 E L’8; LA MATASSA; ANDIAMO A QUEL PAESE; L’ORA LEGALE).

Dexter: Original Sin

Disponibile dal 13 dicembre – La serie drammatica in 10 episodi racconta il serial killer preferito dagli americani in fase di addestramento. Ambientata nella Miami del 1991, DEXTER: ORIGINAL SIN segue Dexter (Patrick Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore.

Con la guida del padre Harry (Christian Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel mirino delle forze dell’ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami. DEXTER: ORIGINAL SIN è interpretato anche da Patrick Dempsey, Molly Brown, James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu, Reno Wilson e dalla special guest star Sarah Michelle Gellar. Michael C. Hall torna a dare voce all’iconico monologo interiore nella testa di Dexter Morgan.

Con Clyde Phillips nelle vesti di produttore esecutivo, DEXTER: ORIGINAL SIN è prodotto da SHOWTIME Studios e Counterpart Studios. Tra i produttori esecutivi figurano anche Scott Reynolds (Jessica Jones), Michael C. Hall (DEXTER, Six Feet Under), Mary Leah Sutton (Resident Evil), Tony Hernandez (Emily in Paris) e Lilly Burns (Russian Doll), mentre la serie è prodotta da Robert Lloyd Lewis (The Lincoln Lawyer). Michael Lehmann (Heathers) è il produttore esecutivo della regia. Per gli Showtime Studios, la serie è supervisionata da Gary Levine e Urooj Sharif e la produzione è di Tara Power.

FRASIER – seconda stagione

Disponibile dal 20 dicembre – Prodotta dai CBS Studios, FRASIER viene girata davanti a un pubblico in studio presso i Paramount Studios di Los Angeles. La serie segue Frasier Crane, interpretato da Kelsey Grammer, nel nuovo capitolo della sua vita dopo il suo ritorno a Boston per affrontare nuove sfide, stringere nuove relazioni, sperando di realizzare finalmente un vecchio sogno o due. Oltre a Grammer, la serie è interpretata da Jack Cutmore-Scott, Nicholas Lyndhurst; Toks Olagundoye; Jess Salgueiro; Anders Keith. Peri Gilpin tornerà nella seconda stagione come guest star ricorrente. Tra le altre guest star figurano Rachel Bloom, Yvette Nicole Brown, Greer Grammer, Patricia Heaton e Amy Sedaris. Anche il leggendario regista James Burrows torna a dirigere due episodi.

L’originale Frasier detiene ancora il record di vittorie agli Emmy per una serie comica, con 37 vittorie e 107 nomination. FRASIER nasce dagli sceneggiatori Chris Harris (How I Met Your Mother) e Joe Cristalli (Life in Pieces), che sono produttori esecutivi insieme a Grammer, Tom Russo e Jordan McMahon. La serie è prodotta dai CBS Studios in associazione con la Grammnet NH Productions di Grammer. La prima stagione di FRASIER è sempre disponibile in streaming su Paramount+.

IL NATALE COUNTRY DI SPONGEBOB E SANDY

Disponibile dal 2 dicembre – Su Paramount+ arriva l’episodio inedito in stop motion, “IL NATALE COUNTRY DI SPONGEBOB E SANDY – disponibile anche su Nickelodeon – che ha come protagonista la coraggiosa scoiattolina Sandy. È la Vigilia di Natale, e Sandy riceve, con sua grande gioia, la visita a sorpresa della sua famiglia alla quale mostra, insieme alla cittadinanza di Bikini Bottom, il suo ultimo esperimento: un liquido capace di trasformare anche l’alberello più striminzito in un bellissimo albero di Natale. L’albero però diventa così grande che Babbo Natale lo colpisce con la sua slitta, precipita a terra e resta fuori combattimento. Sandy e la sua famiglia decidono così di consegnare i regali di Natale al posto suo.

DORA S2b

Disponibile dal 6 dicembre – venerdì 6 dicembre torna DORA, con una maratona dedicata con tutte le nuove avventure della seconda stagione, che saranno disponibili lo stesso giorno anche su Nickelodeon. Torniamo a seguire la piccola esploratrice, mentre supera ostacoli, evita trappole e affronta la volpe più subdola della foresta pluviale: Swiper. Con la telecamera che trasporta lo spettatore al fianco di Dora, l’avventura sembra un viaggio emozionante attraverso la foresta. Alla fine, Dora, con l’aiuto dello spettatore, trionfa e ai bambini a casa non resta che festeggiare ballando e cantando con lei e i suoi amici.

AS1ONE: THE ISRAELI-PALESTINIAN POP MUSIC JOURNEY

Disponibile dal 4 dicembre – Nel corso di questa avvincente docuserie in quattro parti, la musica viene esplorata come connettore definitivo nel viaggio per formare il primo gruppo pop misto israelo-palestinese al mondo, gli As1one. Una serie di formazione basata sulla vita di sei giovani uomini che, nell’arco di cinque anni, condividono i loro alti e bassi, tra cui l’impegnativo processo di audizione nel 2020; le barriere linguistiche, le prove intense, gli alti e bassi emotivi mentre trovano il loro equilibrio; gli eventi inaspettati che si sono verificati il 7 ottobre 2023 – la mattina dopo essere volati a Los Angeles per registrare il loro primo album – e le sfide che hanno affrontato ogni giorno da allora. Con una posta in gioco molto più alta a causa della guerra, la band trova uno scopo più grande nella propria musica che ora rappresenta qualcosa di molto più grande di sé stessi.

La docuserie conterrà anche brani originali del gruppo, tra cui il loro singolo di debutto, “All Eyes On Us”, con la partecipazione di Nile Rodgers, nonché il loro prossimo singolo, “Stranger”.

Ideato dagli imprenditori musicali James Diener e Ken Levitan, AS1ONE: THE ISRAELI-PALESTINIAN POP MUSIC JOURNEY mette in risalto il lavoro di artisti, produttori pluripremiati, stilisti e coreografi che collaborano accettando di non essere d’accordo sulla guerra nella loro patria, ma concentrandosi sul fare musica insieme. Tra interazioni crude e sfide del mondo reale, il loro viaggio è unico, proprio come la composizione della loro band. AS1ONE: THE ISRAELI-PALESTINIAN POP MUSIC JOURNEY è prodotto da Ken Levitan, James Diener, Ami Nir e Kevin Bartel insieme a Bruce Gillmer per MTV Entertainment Studios.

TRA I CONTENUTI DEL BRAND MTV SU PARAMOUNT+, ANCHE A DICEMBRE È DISPONIBILE LA DIRETTA DEGLI EMAs 2024, con Rita Ora a condurre lo show come presentatrice per la terza volta alla Co-op Live di Manchester. L’edizione italiana della diretta è commentata da Jody Cecchetto e Shade.