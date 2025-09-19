HomeCinema News2025

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, una scena eliminata mostra una versione elegante di Ben Grimm

Chiara Guida

-

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensioneè in arrivo in digital download e Marvel comincia a mostrare alcune scene eliminate dal film. Ora, è stata pubblicata una scena eliminata dal film, intitolata “Maglione di compleanno“. In essa, La Cosa e H.E.R.B.I.E. effettuano degli ultimi controlli sulla navicella Excelsior prima che Sue Storm si presenti per parlare con Ben.

La Cosa indossa un maglione di compleanno “elegante”, ma sembra un po’ triste. Perché? Scommettiamo che ha a che fare con quello che gli è successo l’ultima volta che la squadra ha lanciato un razzo nello spazio. La scena eliminata presenta effetti visivi incompiuti per l’amatissimo supereroe dagli occhi azzurri, offrendo così un interessante scorcio su come La Cosa sia stata portata in vita nell’MCU.

I Fantastici Quattro torneranno in Avengers: Doomsday il prossimo dicembre.

GUARDA LA SCENA ELIMINATA

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.

ALTRE STORIE

