I Fantastici Quattro: Gli Inizi, una scena eliminata mostra una versione elegante di Ben Grimm

I Fantastici Quattro: Gli Inizi (qui la nostra recensione) è in arrivo in digital download e Marvel comincia a mostrare alcune scene eliminate dal film. Ora, è stata pubblicata una scena eliminata dal film, intitolata “Maglione di compleanno“. In essa, La Cosa e H.E.R.B.I.E. effettuano degli ultimi controlli sulla navicella Excelsior prima che Sue Storm si presenti per parlare con Ben.

La Cosa indossa un maglione di compleanno “elegante”, ma sembra un po’ triste. Perché? Scommettiamo che ha a che fare con quello che gli è successo l’ultima volta che la squadra ha lanciato un razzo nello spazio. La scena eliminata presenta effetti visivi incompiuti per l’amatissimo supereroe dagli occhi azzurri, offrendo così un interessante scorcio su come La Cosa sia stata portata in vita nell’MCU.