Tom Cruise e il cast di Mission: Impossible – The Final Reckoning a Cannes 78, red carpe

Il cast di Mission: Impossible – The Final Reckoning ha posato per il photocall a Cannes 78 dove il film, capitolo conclusivo (?) delle avventure di Ethan Hunt, verrà presentato in anteprima mondiale proprio alla vigilia dell’uscita il 23 maggio.

Accanto all’inossidabile Tom Cruise, nel cast figurano anche Hayley Atwell, Hannah Waddingham, Pom Klementieff, Nick Offerman, Shea Whigham, Simon Pegg, Katy O’Brian, Angela Bassett, Ving Rhames e Esai Morales.

Con le superstar di Mission: Impossible – The Final Reckoning capitanate da Tom Cruise, hanno posato per i flash dei fotografi anche le giurie della Camera D’Or e di Un Certain Regard insieme alla delegazione del film d’apertura Partir un jour di Amélie Bonnin.